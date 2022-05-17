Впервые за последние три года детские лагеря Татарстана летом будут заполнены на 100%

В Татарстане в этом году детские лагеря летом будут заполнены на 100%. И часть ограничений, действовавших ранее из-за пандемии Covid-19, будет снята. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина в региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

«Поскольку заболеваемость снижается в целом по России, федеральные санитарные требования значительно смягчились на этот сезон. И главное послабление заключается в том, что все лагеря впервые за последние три года будут на 100% загружены согласно своей проектной мощности. В первый ковидный год заполняемость таких учреждений составляла 50%, на второй год – 75%. И сейчас мы будем работать на полную мощность», – рассказала спикер.

Главный государственный санитарный врач по Татарстану отметила, что снят запрет на одномоментный заезд детей и персонала в лагеря, но перерыв в два дня между сменами обязателен, чтобы провести качественную генеральную уборку.

«Ранее был запрет на проведение массовых мероприятий с присутствием посторонних лиц. Лагерь не мог приглашать аниматоров, проводить концерты с посторонними людьми в течение двух лет. Сейчас это разрешено. Но массовые мероприятия в лагерях можно проводить только на открытом воздухе», – продолжила она.

Кроме того, снят запрет на выезд детей и персонала за пределы лагеря. Теперь, например, дети могут выехать на экскурсию, в бассейны. Но пока федеральным законодательством запрещены родительские дни. «Детей навестить в лагере пока запрещено, чтобы не было заноса инфекции. Прошу отнестись родителей с пониманием», – подчеркнула Патяшина.

Она добавила, что маски остаются обязательными для сотрудников пищеблоков, медицинских работников и технического персонала лагеря.

«Все лагеря заявились в управление на получение разрешительных документов. 74% из них мы уже выдали положительные санитарно-эпидемиологические заключения, – заключила спикер. – На сайте Роспотребнадзора мы размещаем информацию о тех лагерях, которым выдали санитарно-эпидемиологические заключения».