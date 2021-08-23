Впервые за месяц в Китае не выявлено ни одного заболевшего ковидом

В Китайской Народной Республике первые с 20 июля не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом среди местных жителей, сказано в опубликованном заявлении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Об этом сообщает ТАСС.

В документе сказано, что за минувшие сутки был выявлен 21 новый случай заражения. Все носители вируса прибыли из других стран.

В настоящее время в медицинских учреждениях Китая на лечении находятся 1695 пациентов. 23 человека в тяжелом состоянии.

С начала эпидемии коронавируса в КНР было выявлено более 94,6 тыс. случаев заражения и свыше 4,6 тыс. летальных исходов. Полностью понравилось более 88,3 тыс. пациентов.

20 июля внутренние случаи заражения коронавирусом были выявлены в китайском городе Нанкине (восточная провинция Цзянсу). Затем вспышка заболеваемости распространилась на другие регионы.

15 декабря 2020 года в Китае началась вакцинация приоритетных групп населения. К настоящему моменту четыре вакцины китайского производства получили одобрение для выхода на внутренний рынок, еще три препарата получили разрешение на экстренное использование.

В июне китайский эпидемиолог Шао Имин заявил, что для выработки коллективного иммунитета необходимо полностью привить 80-85% населения, что составляет более 1 млрд человек. Население Китая составляет 1,41 млрд.