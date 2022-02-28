«Впервые за 30 лет»: пострадавший на производстве татарстанец получил протез за 6 млн

Дорогостоящий высокотехнологичный протез кисти руки с внешним источником энергии вручили сегодня в Казани представители Регионального отделения ФСС РФ по РТ Вадиму Нотфуллину из Нурлата.

«Это первый мой протез с внешним источником. Он высокотехнологичный, позволяет схватывать разные предметы — папки, планшеты, телефоны, шурупы, ложки. Всего 24 разных вида схватов. Протез работает непосредственно при помощи кнопок и мобильного приложения. Он удобен в использовании, его можно опускать в воду», — рассказал журналистам Вадим Нотфуллин.

Фото: © Наталья Рыбакова

Более двадцати лет назад, будучи в возрасте 21 года, мужчина в результате несчастного случая на производстве лишился половины правой руки. Однако не упал духом и не замкнулся в себе, а продолжил трудиться, создал семью и стал отцом трех детей.

Сейчас житель Татарстана работает в подразделении «Татнефтедора», где занимается проверкой технического состояния тракторов и автомобилей. Кроме того, увлекается туризмом. Мужчина говорит, что протез ему поможет быстро поставить палатку на отдыхе. Кроме того, у него большое подсобное хозяйство, которое постоянно требует крепких мужских рук.

«С момента получения травмы мы его взяли под личный контроль. Все эти годы успешно решали вопросы ранней реабилитации, санаторно-курортного лечения, обеспечения техническими средствами реабилитации. Протез кисти с внешним источником ему нужен не только для работы, но и в быту. Ведь это отец большого семейства, который имеет личное подворье, водит автотранспорт. Вадим — молодой человек, который живет полноценной жизнью», — заметил и. о. управляющего ФСС РФ по РТ Фердинат Закиров.

Фото: © Наталья Рыбакова

Житель Нурлата ждал получения протеза около года. По его словам, особых проблем не было. Узнав о такой возможности, он пришел в отделение ФСС, написал заявление и дождался. Протез кисти руки изготовлен с учетом индивидуальных физических особенностей пострадавшего.

«Стоимость протеза составляет более 6 млн рублей. Это первый такой дорогостоящий протез за тридцать лет, что я работаю в фонде. Он произведен в Новой Зеландии. Пострадавший на производстве получил его бесплатно», — добавил Закиров.

Протез для Вадима Нотфуллина приобретен за счет средств Фонда социального страхования РФ по РТ. Определяет потребность в приобретении таких дорогостоящих средств бюро медико-социальной экспертизы. Специалисты оценивают дальнейшую возможность пострадавшего использовать высокотехнологичное оборудование, поскольку не каждый сможет им управлять. Также учитывается возраст пострадавшего, профессиональная деятельность, наличие семьи и другие обстоятельства.

«Такое обеспечение может получить любой пострадавший на производстве. При этом человек должен быть официально трудоустроен», — пояснил начальник отдела страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования РФ по РТ Айрат Гильмеев.

Фото: © Наталья Рыбакова

Собеседник агентства проинформировал, что на сегодняшний день в Региональном отделении ФСС РФ по РТ числятся более 11 тыс. получателей страхового обеспечения.

«Все они своевременно получают страховое обеспечение в виде единовременных и ежемесячных страховых выплат, дополнительных видов помощи — технических средств реабилитации, санаторно-курортного лечения, лекарственных препаратов. На эти цели ежегодно направляется более 1,5 млрд рублей», — отметил он.

Как уточнили в пресс-службе Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РТ, приемная гильза к протезу изготовлена в Казани. Да и сам протез был собран в столице Татарстана с использованием высокотехнологичных зарубежных компонентов.