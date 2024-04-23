Впервые за 25 лет Госансамбль песни и танца РТ побывал на гастролях в Пензенской области

Впервые за 25 лет Государственный ансамбль песни и танца РТ отправился в тур по городам и селам Пензенской области. Также в рамках гастролей удалось побывать в Димитровграде (Ульяновская область) и Саранске (Республика Мордовия). Поездка стала возможной благодаря федеральной программе «Мы — Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры. Ее реализует ФГБУК Росконцерт.

«На концерте в Пензе я заметил в зале пожилую женщину, а рядом — еще совсем мальчишку. И я осознал, насколько широкую аудиторию мы охватываем. Причем нас слушают не только татары: в городах мы видели представителей самых разных национальностей. Любовь зрителей — самое ценное, что у нас есть. И мы стараемся не подводить ожидания и удивлять новыми интересными программами», — поделился худрук ансамбля, заслуженный артист РФ, народный артист РТ Айрат Хаметов.

По его словам, билеты хорошо приобретали в том числе по «Пушкинской карте». Также он отметил, что для ансамбля было особенно важно выступить в небольших городах и селах

«Не у всех есть возможность приехать в большой город и вживую послушать концерт. А теперь благодаря федеральной программе коллективы сами приезжают к своим слушателям. Для нас, исполнителей, это возможность донести свою культуру и традиции жителям даже самых отдаленных деревень», – подчеркнул Айрат Хаметов.

Помимо Димитровграда и Саранска Госансамбль песни и танца РТ выступил в рабочем поселке Исса, селе Малый Труев, Кузнецке, поселке Сосновоборск. Гастроли завершились концертом в Пензе.

«Я восхищен вашими выступлениями, яркими голосами и танцевальными композициями. И в этом меня поддерживает весь зал. Я не хочу никого обидеть, но, по моему мнению, на телевидении транслируется много чепухи. Если бы на экранах показывали больше таких выступлений, как ваше, мир стал бы краше, лучше и добрее», — обратился со сцены к ансамблю исполняющий обязанности главы администрации Иссинского района Пензенской области Николай Хрипунов.

В свою очередь, начальник отдела по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Сосновоборского района Пензенской области Рушан Бикбулатов поблагодарить Госансамбль песни и танца РТ за подаренную красоту и радость

«Пожалуйста, не забывайте, что на территории России есть Пензенская область, а в ней Сосновоборск, который будет всегда рад видеть коллектив на нашей благодатной земле», — сказал Рушан Бикбулатов.

В гастрольном туре госансамбль представил концертную программу «Народное наследие» / «Халкыбызның мирасы». В ее основе — шедевры татарской культуры, вошедшие в золотую коллекцию ансамбля. Это номера с большой историей. В их числе — «Девичник», «Танец казанских девушек» и «Гармонь-гармонь».

Специально для этой программы коллектив восстановил постановку Файзи Гаскарова — национальный вокально-хореографический спектакль «Аулак ой» на музыку Александра Ключарева.

«Впервые программа „Аулак ой“ была поставлена в 1967 году. Мы ее возродили и обогатили. В ней — вся многогранная палитра традиций татарского народа. Через эту постановку молодое поколение может узнать, как раньше татары встречались и знакомились», — рассказал Айрат Хаметов.

Напомним, что Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России призван воссоздать единую гастрольную систему страны. План реализуется на всей территории России, способствуя формированию и объединению единого культурного пространства, привлечению новой зрительской аудитории как в самой России, так и в странах ближнего зарубежья.