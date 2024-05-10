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Впервые за 20 лет по Земле может ударить магнитная буря высшего уровня
Сегодня ночью на Землю ожидается магнитная буря высшего, пятого уровня. Подобного не случалось в последние 20 лет, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
«За трое суток Солнцем выброшено в сторону нашей планеты четыре исключительно крупных облака плазмы, — приводит слова специалиста РИА Новости. — Часть их сольется в пути в единый, еще более крупный объект, который, по расчетам, ударит по магнитному полю Земли сегодня ночью».
По данным Богачева, уровень бури в пиковые моменты будет составлять G4.33. Однако есть вероятность, что она преодолеет эту планку и достигнет максимальных G5. В последний раз подобный уровень регистрировался на Земле в 2005 году.
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