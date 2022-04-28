Впервые за 10 лет в Хабаровском крае начали предоставлять жилье врачам

В Хабаровском крае впервые за десять лет стали обеспечивать квартирами врачей. Об этом рассказал глава региона Михаил Дегтярев на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«Впервые за десять лет, Владимир Владимирович, мы начали давать квартиры врачам. В прошлом году дали 75 квартир и эту практику продолжим», – сказал губернатор.

Он также поделился планам о введении в эксплуатацию противотуберкулезного диспансера, инфекционного корпуса детской больницы и поликлиники для детей в Хабаровске до конца этого года.

«По первичному звену по программе модернизации мы построим 30 ФАПов и десять амбулаторий до 2025 года. Деньги есть, работы идут», – добавил Дегтярев.

Глава Хабаровского края также рассказал о работах по «замороженным» стройкам. В частности, о больнице в Николаевске-на-Амуре и детском больничном комплексе в Комсомольске-на-Амуре.

«Там стройка встала в 2019 году. И спасибо, заложены деньги в федеральном бюджете – за два года мы ее достроим. Плюс онкодиспансер в Комсомольске», – рассказал он.

Он также передал российскому лидеру благодарность от 270 тыс. пожилых людей региона за индексацию пенсий на 8,6% и выразил признательность за выплаты семьям с детьми.

«У нас 190 тысяч детей в прошлом году получили эти выплаты. По вашему поручению мы проиндексировали величину прожиточного минимума для пенсионеров на 9,9%, для детей – 8,6%, потому что на основе этого мы рассчитываем все социальные выплаты», – доложил губернатор.

Кроме того, по словам Дегтярева, благодаря поддержке от государства в Хабаровском крае сейчас достраивают 12 проблемных домов или выплачивают компенсации дольщикам.

«Плюс хочу сказать, что мы один из 20, по-моему, регионов, кто с долей софинансирования попал в 50 миллиардов на ускоренное отселение из аварийного жилья. <...> 3800 – те, кто признаны аварийными до 1 января 2017 года. Мы теперь ускоренно – до конца этого года – всем предоставим жилье», – подчеркнул он.