Впервые за 10 лет татарстанский боксер взял серебро на первенстве России

Фото: Федерация бокса РТ

Воспитанник татарстанской школы бокса Амин Абдуллин взял серебро первенства России по боксу среди юниоров 17-18 лет, которое проходило с 12 по 22 мая в Суздале.

«В Татарстане около 10 лет не было медалей первенства России. Амин не только прервал десятилетнюю серию безмедальных лет, но и вошел в сборную России. Конечно были недоработки, но бой велся на равных. Я уверен, что в этом возрасте и в этом весе, Амин Абдуллин – лидер. Поздравляем Амина Абдуллина и его тренера с отличным результатом», – прокомментировал итоги турнира президент Федерации бокса Татарстана, заместитель генсекретаря Федерации бокса России Сергей Игнатьев.

Также в турнире в составе сборной Татарстана приняли участие и показали вполне конкурентные поединки Айдар Фасахов (Нижнекамск), Альберт Алексанин (Лаишево) и Олег Чернов (Казань).

Это уже не первая победа на всероссийских турнирах молодых татарстанских боксеров. Совсем недавно спортсменка из Казани Зиля Гараева стала бронзовым призером первенства России по боксу в Иркутске и также вошла в состав сборной России.