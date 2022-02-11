Впервые в турнире молодых поваров имени Ахметзянова не будет ограничений по возрасту

В апреле в Казани пройдет турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова. Его особенностью в этом году станет отсутствие ограничений по возрасту, а единственным требованием – стаж работы не более трех лет. При этом поучаствовать можно из любой точки мира, рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Михаил Шарипов.

«Обычно на подобных конкурсах есть ограничение до 30 лет для участников. Но мы видим, что некоторые люди находят свое призвание в поварском деле и после 30. Поэтому мы решили считать молодым поваром того, у кого стаж работы менее трех лет», – сообщил собеседник агентства.

На данный момент идет подготовка электронной площадки для турнира, в марте начнется прием заявок, а в апреле пройдут сами соревнования. При этом благодаря онлайн-формату поучаствовать можно из любой точки планеты. Нужно будет прислать описание своего блюда, его фотографию, и если заявка пройдет в финал, то Ассоциация ресторатор и отельеров РТ возьмет на себя затраты на транфер повара до Казани, где пройдет последний, очный этап турнира.