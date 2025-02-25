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Общество 25 февраля 2025 14:08

Впервые в Татарстане врачи вживят пациенту-сердечнику мини-ЭКГ под кожу

Впервые в Татарстане врачи вживят пациенту-сердечнику мини-ЭКГ под кожу
Заур Шугушев
© Роман Баданов / «Татар-информ»

Врачи клинической больницы «РЖД-Медицина» в Казани проведут уникальную операцию по установке подкожного мини-ЭКГ.

Пациентке с подозрением на патологию сердца установят петлевой регистратор – устройство размером с CD-карту. Этот аппарат способен функционировать до трех лет, фиксируя изменения сердечного ритма.

Регистратор позволит круглосуточно отслеживать состояние пациентки и при необходимости экстренно принять решение о госпитализации.

«Уникальность операции заключается в том, что среди прежних методов записи сердечного ритма новый способ – самый достоверный. Имплантируется маленькое устройство, никак не влияющее на жизнь пациента. В течение трех лет записываются данные, которые видит врач», – рассказал главный кардиолог Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД», руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев.

Кроме того, врач отметил, что благодаря этому устройству можно определить, связаны ли определенные симптомы пациентки с нарушениями сердечного ритма.

#здравоохранение #кардиология #Ржд #медики
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