Впервые в Татарстане врачи вживят пациенту-сердечнику мини-ЭКГ под кожу

Заур Шугушев

© Роман Баданов / «Татар-информ»

Врачи клинической больницы «РЖД-Медицина» в Казани проведут уникальную операцию по установке подкожного мини-ЭКГ.

Пациентке с подозрением на патологию сердца установят петлевой регистратор – устройство размером с CD-карту. Этот аппарат способен функционировать до трех лет, фиксируя изменения сердечного ритма.

Регистратор позволит круглосуточно отслеживать состояние пациентки и при необходимости экстренно принять решение о госпитализации.

«Уникальность операции заключается в том, что среди прежних методов записи сердечного ритма новый способ – самый достоверный. Имплантируется маленькое устройство, никак не влияющее на жизнь пациента. В течение трех лет записываются данные, которые видит врач», – рассказал главный кардиолог Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД», руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев.

Кроме того, врач отметил, что благодаря этому устройству можно определить, связаны ли определенные симптомы пациентки с нарушениями сердечного ритма.