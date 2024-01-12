news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 12 января 2024 11:41

Впервые в Татарстане врачи РКБ пересадили пациенту его собственные стволовые клетки

Скопировать ссылку

Аутотрансплантацию костного мозга впервые в Татарстане провели врачи Республиканской клинической больницы, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе клиники.

Пересадку собственных стволовых клеток сделали первым двум пациентам с миеломой из Арска и Нижнекамска. Сначала врачи провели химиотерапию для пациентов, после чего препаратами стимулировали активную выработку новых стволовых клеток.

Фото: Пресс-служба Республиканской клинической больницы Татарстана

«Мы провели забор стволовых клеток у пациента и заморозили их. Через 4-5 недель мы пригласили наших подопечных снова на госпитализацию и с помощью химеотерапии уже убили все клетки. Следующие сутки пациенты находились в стерильных условиях. После чего ввели им их собственные стволовые клетки. Так организм с помощью своих родных клеток запустил механизм восстановления здоровых клеток костного мозга», – объяснил заведующий отделением гематологии РКБ Татарстана Михаил Кунст.

Аутотрансплантация костного мозга входит в стандарты оказания медицинской помощи при лимфомах, множественной миеломе и аутоимунных заболеваниях. На сегодня подобную процедуру делают в федеральных центрах.

Фото: Пресс-служба Республиканской клинической больницы Татарстана

#ркб #трансплантация #стволовые клетки
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100