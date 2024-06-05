Впервые в Татарстане рак легкого удалили через два прокола по новой технологии

В Онкологическом диспансере Набережных Челнов впервые в Татарстане убрали злокачественную опухоль из легкого пациента по новейшей технологии. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.

«48-летнему пациенту провели малоинвазивную торакоскопическую сегментэктомию легкого с использованием ICG –технологии», – уточнили в онкодиспансере Челнов.

Операция длилась полтора часа в челнинской больнице под руководством заведующего онкологического отделения №1 Республиканского онкодиспансера Артура Гильметдинова, ассистировал на операции коллеге из Казани онколог Динар Галимьянов.

Фото: Пресс-служба Онкоцентра Челнов

«Технически операция очень сложная. Через два прокола онкологи удалили опухоль, которая образовалась у жителя Камских Полян в верхней доле правого легкого. Мужчине удалось сохранить максимальный объем здоровых тканей. Применение ICG позволило точно определить границы сегмента расположения новообразования. Преимущество технологии в том, что удаляется лишь пораженный сегмент в пределах здоровых тканей», – отметили в пресс-службе больницы.

Врачи подчеркнули, что после операции качество жизни мужчины никак не ухудшится.

Фото: © Пресс-служба Онкоцентра Челнов

Мужчина встал на ноги уже на следующий день после операции, сейчас он готовится к выписке. Новообразование в легком нашли благодаря флюорографии, мужчина ежегодно проходит профилактический медосмотр на работе.

«Сперва было страшно, после операции выдохнул», – рассказал о своем состоянии пациент онкоцентра Челнов.