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Впервые в Татарстане рак легкого удалили через два прокола по новой технологии
В Онкологическом диспансере Набережных Челнов впервые в Татарстане убрали злокачественную опухоль из легкого пациента по новейшей технологии. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.
«48-летнему пациенту провели малоинвазивную торакоскопическую сегментэктомию легкого с использованием ICG –технологии», – уточнили в онкодиспансере Челнов.
Операция длилась полтора часа в челнинской больнице под руководством заведующего онкологического отделения №1 Республиканского онкодиспансера Артура Гильметдинова, ассистировал на операции коллеге из Казани онколог Динар Галимьянов.
«Технически операция очень сложная. Через два прокола онкологи удалили опухоль, которая образовалась у жителя Камских Полян в верхней доле правого легкого. Мужчине удалось сохранить максимальный объем здоровых тканей. Применение ICG позволило точно определить границы сегмента расположения новообразования. Преимущество технологии в том, что удаляется лишь пораженный сегмент в пределах здоровых тканей», – отметили в пресс-службе больницы.
Врачи подчеркнули, что после операции качество жизни мужчины никак не ухудшится.
Мужчина встал на ноги уже на следующий день после операции, сейчас он готовится к выписке. Новообразование в легком нашли благодаря флюорографии, мужчина ежегодно проходит профилактический медосмотр на работе.
«Сперва было страшно, после операции выдохнул», – рассказал о своем состоянии пациент онкоцентра Челнов.
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