Впервые в Татарстане пройдет выставка картин, созданных искусственным интеллектом

17 марта в Казани пройдет первая в РТ выставка картин, созданных при помощи искусственного интеллекта. Увидеть необычные работы и найти ответ, способна ли машина вытеснить человека из творческой среды, можно в ИТ-парке им. Башира Рамеева, сообщает Минцифры РТ.

Выставка откроется 17 марта и будет работать до 17 апреля. В создании изображений и видеоклипов участвовала исследовательская группа TONYA AI. Как рассказали в пресс-службе министерства, работы, а также материалы об их создании уникальны и нигде не демонстрировались ранее.