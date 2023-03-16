Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Впервые в Татарстане пройдет выставка картин, созданных искусственным интеллектом
17 марта в Казани пройдет первая в РТ выставка картин, созданных при помощи искусственного интеллекта. Увидеть необычные работы и найти ответ, способна ли машина вытеснить человека из творческой среды, можно в ИТ-парке им. Башира Рамеева, сообщает Минцифры РТ.
Выставка откроется 17 марта и будет работать до 17 апреля. В создании изображений и видеоклипов участвовала исследовательская группа TONYA AI. Как рассказали в пресс-службе министерства, работы, а также материалы об их создании уникальны и нигде не демонстрировались ранее.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»