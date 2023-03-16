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Культура 16 марта 2023 05:57

Впервые в Татарстане пройдет выставка картин, созданных искусственным интеллектом

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17 марта в Казани пройдет первая в РТ выставка картин, созданных при помощи искусственного интеллекта. Увидеть необычные работы и найти ответ, способна ли машина вытеснить человека из творческой среды, можно в ИТ-парке им. Башира Рамеева, сообщает Минцифры РТ.

Выставка откроется 17 марта и будет работать до 17 апреля. В создании изображений и видеоклипов участвовала исследовательская группа TONYA AI. Как рассказали в пресс-службе министерства, работы, а также материалы об их создании уникальны и нигде не демонстрировались ранее.

#технологии #выставка
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