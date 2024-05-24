Впервые в Татарстане откроют лагеря дневного пребывания в центрах культуры

Впервые в этом году в Татарстане будут организованы лагеря дневного пребывания в центрах культурного развития и молодежном центре. Об этом сообщил заместитель министра по делам молодежи РТ Денис Лулаков на заседании Комитета Госсовета республики по социальной политике.

«Одно из нововведений этого года — лагеря дневного пребывания. У нас каждый год работают пришкольные лагеря, но мы пошли дальше. У нас есть центры культурного развития в Зеленодольске и Елабуге. Там созданы инфраструктурные условия, чтобы можно было открыть лагерь дневного пребывания», — рассказал спикер.

По словам Лулакова, всего этим летом планируется организовать шесть смен в трех центрах. В них отдохнут около 300 детей. «Это будут лагеря при учреждениях культуры и молодежной политики», — уточнил он.

Замминистра подчеркнул, что в случае успешной реализации проекта этот опыт можно будет распространить на всю республику. «Посмотрим, как всё пройдет. Для нас это новинка», — заключил он.