Впервые в Татарстане челнинские онкологи удалили рак желудка по новой технологии

В онкодиспансере Набережных Челнов 51-летней жительнице Ижевска выполнили операцию по новой технологии, удалив рак желудка. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

Благодаря современной диагностике опухоль удалось обнаружить на ранней стадии. Новообразование расположилось в слизистой оболочке желудка.

В онкодиспансере рассказали, что часто без необходимого медицинского оборудования врачам приходится прибегать к радикальным методам – частичному или полному удалению желудка.

Фото: Пресс-служба Онкодиспансера Челнов

Как оказалось, коллеги из соседней республики направили женщину на малоинвазивную операцию в Набережные Челны.

«Применение ICG-технологии при раннем раке желудка в республике Татарстан провели впервые. Онкологи выполнили биопсию сторожевых лимфоузлов желудка при помощи лапароскопии с ICG-флюоресцентной навигацией, которая позволяет определить лимфатические узлы, подсвечивая их зеленым цветом в инфракрасном излучении. Первый сигнальный узел онкологи тут же во время операции отправили на гистологическое исследование, чтобы определить ход дальнейших действий. Ракового роста морфологи не обнаружили», – отметили в пресс-службе челнинской клиники.

После этого врачи эндоскопическим путем удалили опухоль и слизистую желудка. Все манипуляции они сделали через несколько проколов в брюшной стенке.

Главный внештатный трансплантолог Татарстана, заместитель главного врача по медицинской части РКОД Александр Киршин подчеркнул, что даже на первой стадии рак желудка может давать метастазы.

«При отсутствии опухолевых клеток можно выполнить щадящую операцию. А это значит, что качество жизни пациента не пострадает. В случае, если морфологи подтверждают, что образец ткани поражен, выполняется операция уже большего объема - резекция желудка», – отметил он.

Операцию провели Александр Киршин, заведующий онкологическим отделением №15 Линар Нигматуллин и врач-эндоскопист Булат Арсланов.

Пациентку уже выписали, она вернулась в родной город, пообещав четко следовать инструкциям челнинских врачей.