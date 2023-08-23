Впервые в школах по всей России пройдут учения по отработке действий при ЧС

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В школах, колледжах и техникумах по всей России 29 и 30 августа впервые состоятся учения по отработке сценария действий работников учебных заведений и сотрудников охраны при террористической угрозе. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

По словам руководителя ведомства Сергея Кравцова, в ходе учений «будут на практике отрабатываться различные ситуации и действия в случае форс-мажорных обстоятельств».

«И педагоги, и руководство учебных заведений должны четко знать, что им делать», — подчеркнул министр. По его мнению, всероссийская тренировка позволит понять, насколько учреждения образования готовы к таким ситуациям, и поможет «сформировать необходимые навыки».

В частности, пройдет проверка работоспособности систем оповещения, будет отработано взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями. Последние оценят действия участников учений и дадут им рекомендации.

Полученный опыт впоследствии должен быть проанализирован на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Организаторами учений помимо Министерства просвещения выступают МЧС, МВД, Росгвардия и власти регионов.