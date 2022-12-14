Впервые в России увидели свет русские переводы трудов выдающихся татарских богословов

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

В резиденции Духовного управления мусульман РТ представили переводы на русский язык и репринты произведений татарского религиозно-духовного наследия. Фундаментальные произведения впервые стали доступны для чтения, понимания и осмысления русскоязычным читателям. Изданы переводы таких выдающихся татарских ученых и богословов, как Шигабутдин Марджани, Муса Бигиев, Мухаммад-Закира ал-Чистави (Камалов), также увидели свет репринты трудов Шейхуль-Ислама Хамиди, Кывама-Карый Зульфакари, Куддуса Абдурахманова, Атауллы Убайдуллина, Зарифа Амирхана.

В презентации приняли участие заместитель муфтия РТ, ректор РИИ и КИУ, председатель Совета по исламскому образованию, доктор политических наук Рафик Мухаметшин, заместитель муфтия РТ, директор Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ Ришат Хамидуллин, завкафедрой религиозных дисциплин КИУ, к.и.н., научный редактор Саид хазрат Шагавиев; зав. кафедрой арабского языка и гуманитарных дисциплин КИУ, к.и.н., научный редактор Абдулла хазрат Адыгамов.

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Издания подготовлены и выпущены в рамках празднования 1100-летия принятия Ислама государством Волжская Булгария. Всего увидели свет 16 книг. Четыре из них мы перевели с арабского на русский. Эти труды будут отсканированы и выложены на сайте. Мы уже получаем первые отзывы. Ученые в арабских странах удивлены уровнем трудов наших богословов. У нас в планах – участие с этими книгами в международных выставках. Мы хотим показать миру, что у нас есть огромное наследие», – сказал в своем выступлении Ришат Хамидуллин.

Книги подготовлены и выпущены издательским домом “Хузур” Духовного управления мусульман РТ.

Все оригиналы репринтных изданий размещены для бесплатного пользования, чтения и скачивания в фонде электронной библиотеки Darul-Kutub.com, насчитывающий 1806 томов оцифрованных старинных богословских трудов на татарском, старотатарском и арабском языках, в 2022 году фонд пополнился на 237 книг, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.