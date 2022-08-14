Впервые в Казани прошел детский фестиваль уличной культуры «Extreme child»

Сегодня на базе экстрим-парка «Урам» проходит фестиваль уличной культуры «Extreme child». Масштабное событие объединило более тыс. детей, увлекающихся экстремальным спортом не только из Татарстана, но и из других регионов страны. Дух свободы, азарт соперничества и завораживающая красота уличного искусства – это лишь немногое, чем запомнился фестиваль для его гостей и участников.

«Основной пласт посетителей экстрим-парка – это дети в возрасте от 6 до 16 лет. И таких мероприятий в данных возрастах по экстремальным видам спорта ни разу не проводилось. Ребятам необходима конкуренция, необходимо показывать свои навыки – именно по этим причинам мы и решили организовать такой масштабный фестиваль», - поделилась руководитель отдела коммуникации культурных программ экстрим-парка «Урам», автор проекта «Extreme child» Виктория Свищева.

Для участников фестиваля была организована насыщенная программа: соревнования по ВМХ, самокату, паркуру, скейтборду, образовательные мастер-классы по экстремальным видам спорта, а также открытые тренировки по боксу и джиу-джитсу. Как пояснила автор проекта, во всех состязаниях были определены две возрастные категории: с 6 до 11 лет и с 12 до 16 лет.

«Обычно соревнования по экстремальным видам спорта проводятся общие: дети соревнуются наравне со взрослыми. Это для ребят очень тяжело как физически, так и психологически. А разделение по возрастам среди детей и подростков сделает соревнования не только честными, но и более увлекательными», - подчеркнула Виктория Свищева.

Как отметила автор проекта, мастер-классы и открытые тренировки проведут лучшие райдеры сборных Татарстана, многократные победители республиканских и всероссийских соревнований. Среди них - представитель Федерации трюкового самоката РТ Камиль Садыков, член сборной по ВМХ РТ Амир Шарафиев, основатель казанской школы паркура Никита Игнатьев, тренер сборной РТ по скейтбордингу Артем Кузнецов, президент Федерации скейтбординга в республике Павел Антонов и многие другие.

К первому фестивалю уличной культуры тренерский состав готовился еще за полгода. В течение этого времени на базе экстрим-парка «Урам» для ребят проводились интенсивные спортивные тренировки, где дети приобретали и оттачивали уже имеющиеся навыки.

«Многие из моих учеников, обучаются у меня в течение нескольких лет, поэтому можно сказать, что они всегда в форме, всегда готовы к соревнованиям. Им только дай повод», - поделился главный тренер экстрим-парка «Урам» Джамиль Ахметзянов.

Как рассказал тренер, на данный момент он обучает искусству ВМХ порядка 12 человек. При этом тренируются не только дети и подростки из Татарстана, но и других регионов России. «Самому младшему ученику исполнилось недавно пять лет, он сегодня участвует в фестивале», - отметил Джамиль Ахметзянов.

Творческой изюминкой фестиваля стали танцевальные состязания по брейк-дансу. Между тем соревнование собрало множество зрителей, которые с особым восторгом наблюдали за дальнейшим ходом красочных действий. Помимо соревнований по экстремальным видам спорта, программу фестиваля разнообразил диджейский мастер-класс от основателя первой казанской школы диджеинга Scratch Dj School Булата BubbleGum.

«Среди всей программы, конечно, понравились соревнования по брейк-дансу. Все дети очень талантливые и все номера очень достойные», - поделилась зрительница фестиваля Наталья Червоткина.

По итогам всех состязаний, в каждой дисциплине были определены три победителя в двух возрастных категориях. В качестве призов чемпионы получат умные колонки «Яндекс. Станция» и сертификаты в спортивные магазины. Помимо этого каждый из участников обретет фирменную продукцию с символикой экстрим-парка «Урам», это сумки, футболки, бутылки и панамы.

«На следующий год мы планируем сделать более массовый фестиваль, возможно даже лагерную смену для ребят. В дальнейшем хотелось бы проводить этот фестиваль ежегодно», - поделилась Виктория Свищева.

Сегодня экстрим-парк является площадкой для проведения соревнований мирового и всероссийского масштаба. Здесь проходят международный турнир по брейк-дансу и уличному искусству «COMBOnation», отборочный этап чемпионата мира Red bull UCI Pump track, Всероссийские уличные игры «Urban games», международные соревнования С1 по велоспорту BMX фристайл-парк и множество других республиканских соревнований.