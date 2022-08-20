Впервые обладателем премии «Звездный билет» стала целая организация
В предпоследний день литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» в Казанской Ратуше вручили международную премию «Звездный билет». Впервые за всю историю проекта обладателем награды стал не конкретный автор, а целая организация – литературный журнал «Казань».
Гостями мероприятия стали писатели, поэты, литературные критики, друзья, товарищи и коллеги, а также почитатели творчества писателя Василия Аксенова. Это знаковое событие фестиваля, ведь именно здесь открываются имена молодых амбициозных авторов.
Мероприятие открылось фоторетроспективой жизни Василия Аксенова. Гостей церемонии поприветствовал мэр Казани Ильсур Метшин – идейный вдохновитель проекта.
«Вот уже 15 лет мы проводим этот знаковый и особенный фестиваль, к нам приезжают удивительные люди, а на вручении премии мы открываем талантливых звезд», – отметил он.
Мэр напомнил, что многие из ныне известных деятелей культуры впервые были отмечены именно этой премией.
Василий Аксенов был знатоком джазовой музыки, именно поэтому музыкальное оформление события составляли джазовые стандарты в исполнении саксофониста Юрия Щербакова и пианиста Валерия Короткова.
Не обошлось и без литературного номера — были зачитаны главы из книги Александра Кабакова и Евгения Попова «Аксенов».
Кульминацией вечера стало награждение победителя премии «Звездный билет». В этом году ее обладателем стала редакция журнала «Казань».
Награду главному редакторуиздания Альбине Абсалямовой вручил президент Русского ПЕН-центра, председатель попечительского совета фестиваля Евгений Попов.
«В этом году мы решили пойти необычным путем в выборе лауреата. Мы решили остановиться не на одной персоне, а наградить целую организацию. В городе уже 30 лет выпускается журнал „Казань“. Он отличается от многих других журналов тем, что он не глянцевый. В нем нет никакой пошлости. Журнал замечательный, и он вполне вписывается в систему „Звездного билета“», — подчеркнул он.
«Когда-то я была номинантом премии „Звездный билет“. И мне вдвойне приятнее, что именно наш журнал стал обладателем этой премии. Мы будем стараться и дальше радовать наших читателей, освещать значимые события в жизни города», — отметила Абсалямова.
«Казань» издается с 1993 года по инициативе Юрия Балашова. На сегодня журнал занимает нишу ведущего историко-культурного издания города и республики. Кроме того, в разные годы он часто так или иначе освещал жизнь и творчество Василия Аксенова.
«Василий Аксенов любил толстые журналы. Когда он вернулся в родной город, он доверял печатать свое творчество именно „Казани“», — отметила главный редактор журнала «Октябрь» Ирина Барметова.
Вечер завершился джаз-концертом с участием знаменитого саксофониста Игоря Бутмана.
Напомним, фестиваль «Аксенов-фест» закончится сегодня, 20 августа. Он проводится уже в 15-й раз и в этом году посвящен 90-летию писателя.
Международная литературная премия «Звездный билет» присуждается с целью выявления и поощрения молодых талантов в сфере литературы и искусства. Особенностью премии является поиск талантов на всей территории России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Награда была учреждена в 2008 году мэрией города Казани в рамках ежегодного фестиваля «Аксенов-фест».