Впервые обладателем премии «Звездный билет» стала целая организация

Фото: © Михаил Захаров

В предпоследний день литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» в Казанской Ратуше вручили международную премию «Звездный билет». Впервые за всю историю проекта обладателем награды стал не конкретный автор, а целая организация – литературный журнал «Казань».

Гостями мероприятия стали писатели, поэты, литературные критики, друзья, товарищи и коллеги, а также почитатели творчества писателя Василия Аксенова. Это знаковое событие фестиваля, ведь именно здесь открываются имена молодых амбициозных авторов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мероприятие открылось фоторетроспективой жизни Василия Аксенова. Гостей церемонии поприветствовал мэр Казани Ильсур Метшин – идейный вдохновитель проекта.

«Вот уже 15 лет мы проводим этот знаковый и особенный фестиваль, к нам приезжают удивительные люди, а на вручении премии мы открываем талантливых звезд», – отметил он.

Мэр напомнил, что многие из ныне известных деятелей культуры впервые были отмечены именно этой премией.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Василий Аксенов был знатоком джазовой музыки, именно поэтому музыкальное оформление события составляли джазовые стандарты в исполнении саксофониста Юрия Щербакова и пианиста Валерия Короткова.

Не обошлось и без литературного номера — были зачитаны главы из книги Александра Кабакова и Евгения Попова «Аксенов».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кульминацией вечера стало награждение победителя премии «Звездный билет». В этом году ее обладателем стала редакция журнала «Казань».

Награду главному редакторуиздания Альбине Абсалямовой вручил президент Русского ПЕН-центра, председатель попечительского совета фестиваля Евгений Попов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В этом году мы решили пойти необычным путем в выборе лауреата. Мы решили остановиться не на одной персоне, а наградить целую организацию. В городе уже 30 лет выпускается журнал „Казань“. Он отличается от многих других журналов тем, что он не глянцевый. В нем нет никакой пошлости. Журнал замечательный, и он вполне вписывается в систему „Звездного билета“», — подчеркнул он.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Когда-то я была номинантом премии „Звездный билет“. И мне вдвойне приятнее, что именно наш журнал стал обладателем этой премии. Мы будем стараться и дальше радовать наших читателей, освещать значимые события в жизни города», — отметила Абсалямова.

«Казань» издается с 1993 года по инициативе Юрия Балашова. На сегодня журнал занимает нишу ведущего историко-культурного издания города и республики. Кроме того, в разные годы он часто так или иначе освещал жизнь и творчество Василия Аксенова.

«Василий Аксенов любил толстые журналы. Когда он вернулся в родной город, он доверял печатать свое творчество именно „Казани“», — отметила главный редактор журнала «Октябрь» Ирина Барметова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вечер завершился джаз-концертом с участием знаменитого саксофониста Игоря Бутмана.

Напомним, фестиваль «Аксенов-фест» закончится сегодня, 20 августа. Он проводится уже в 15-й раз и в этом году посвящен 90-летию писателя.

Международная литературная премия «Звездный билет» присуждается с целью выявления и поощрения молодых талантов в сфере литературы и искусства. Особенностью премии является поиск талантов на всей территории России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Награда была учреждена в 2008 году мэрией города Казани в рамках ежегодного фестиваля «Аксенов-фест».