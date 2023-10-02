Впервые в истории татарстанские дзюдоисты завоевали золото чемпионата России

Фото: Федерация дзюдо РТ

На чемпионате России, который проходил в Кемерово с 27 сентября по 1 октября, воспитанники татарстанской школы дзюдо завоевали восемь медалей, две из которых высшей пробы. Такого триумфа в истории татарстанского дзюдо еще не было.

В весовой категории до 63 кг спортсменка центра дзюдо «Батыр» Залина Зураева на пути к «золоту» провела 5 встреч, в одной из которых победила бронзового призёра чемпионата России 2022 года Ксению Медведеву, а в финальном поединке чистым броском через грудь одержала верх над представительницей Самарской области Стефанией Власовой.

В весовой категории до 70 кг на высшую ступень пьедестала почета поднялась представительница центра дзюдо «Батыр» Ксения Задворнова. Успешно пройдя сквозь «сито» отборочных схваток, в финальном поединке Ксения одержала безоговорочную победу болевым приемом над многократной победительницей первенства страны среди юниоров и молодежи Дарьей Храмойкиной из Кемерово.

В завершающий день индивидуальных соревнований серебряную медаль в весовой категории до 100 кг в копилку сборной Татарстана добавил набережночелнинский дзюдоист Нияз Билалов. А 1 октября соревнования продолжились в формате смешанного командного турнира и татарстанские дзюдоисты Татьяна Новоселова, Абу-Муслим Парчиев, Магомед Умалатов, Долаан Суван и Адам Цечоев в составе команды Приволжского федерального округа завоевали бронзовые медали в командном зачете.