Впервые в истории наблюдений произошло извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке

Вулкан Крашенинникова начал извергаться на Камчатке. Это – первое подобное событие за всю историю наблюдений. Об этом сообщает ТАСС, приводя информацию Камчатской группы реагирования на вулканическую активность (KVERT).

Фаза эксплозивного извержения с выбросом пепла на высоту 3-4 километра над уровнем моря началась вчера, 2 августа, в 19:50.

Пепловый шлейф достиг высоты до 6 километров. Вулкан получил оранжевый код авиационной опасности. Облако пепла направилось на восток, в сторону Тихого океана.

Там, где распространяется шлейф, нет населенных пунктов. Выпадения пепла в жилых зонах также не зафиксировано, туристические группы рядом с вулканом не обнаружены.

Вулкан Крашенинникова входит в состав Восточного вулканического пояса. Он находится примерно в 13 километрах южнее Кроноцкого озера и в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Вулкан имеет сложное строение: несколько сросшихся конусов находятся внутри кальдеры диаметром до 9 километров. В центре – два вложенных конуса, из которых меньший поднимается на 150 метров, а его кратер достигает 60 метров в ширину.