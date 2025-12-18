news_header_top
Общество 18 декабря 2025 13:09

Впервые в истории для незрячих был озвучен старт ракеты с космодрома

Впервые в истории старт ракеты с космодрома Байконур был озвучен для слепых и слабовидящих людей с использованием технологии тифлокомментирования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

Озвучивание осуществили народный артист России Владимир Машков и заслуженный артист России Леонид Агутин, а космонавты Петр Дубров и Сергей Кудь-Сверчков рассказали о подготовке к полету и работе в открытом космосе. Музыкальным фоном послужили фрагменты неосимфоний российского композитора Тиграна Джагера – «Сингулярность», «Знамя мира» и «Гимн мира», посвященных космосу и человечеству.

«Впервые в истории незрячие и слабовидящие люди получили возможность "увидеть" пуск ракеты с космодрома Байконур и ознакомиться с одним из модулей Международной космической станции (МКС) благодаря тифлокомментированию. Эта методика позволила перевести визуальную информацию в лаконичные и точные словесные описания, открывая мир космической техники для тех, кто лишен возможности видеть», – сообщают в пресс-службе Роскосмоса.

