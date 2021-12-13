Впервые в истории «Боев по правилам TNA» полуфинал турнира совместили с финалом

Фото: Салават Камалетдинов

После полуторагодовой задержки, связанной с пандемией Covid-19, в Казань вернулся чемпионат мира «Бои по правилам TNA». В сентябре прошел очередной отборочный этап, а сегодня на ринге «Татнефть Арены» впервые в истории турнира организаторы провели совместный полуфинал и финал ивента.

Вечер открыл полуфинальный поединок в весовой категории до 70 килограммов, в котором Фархат Ахметжанов, представляющий Беларусь, одержал по решению судей победу над российским спортсменом Родионом Шереметом, обеспечив тем самым себе путевку в финал турнира.

Во втором поединке отборочного тура в весовом дивизионе до 70 килограммов Александр Скворцов в четырехраундовом поединке без особых проблем разобрался с Вадимом Давыдовым.

В стартовом поединке за выход в финал в весовой категории до 80 килограммов встретились бразилец Джонатан Оливейра и Максим Заплетнов. Во втором раунде бразилец дважды отправил Максима в нокдаун, и россиянин поднял руку вверх, отказавшись продолжать бой.

Вторую пару претендентов на участие в финале в средней весовой составили Вадим Апсит и Александр Стицуренко. В этом противостоянии победу по решению судей и место в финале забрал Александр Стицуренко.

В первом поединке в весовой категории свыше 80 килограммов нокдаун в третьем раунде в исполнении Валерия Бизяева не оставил никаких шансов попасть в финал Надыру Гаджиеву. А во втором бое этой весовой категории Джоната Диниз, представляющий Бразилию, оставил без финала Дмитрия Васенева.

По традиции финал начался с дуэли легковесов. Фархад Ахмеджанов в течение четырех раундов пытался найти бреши в обороне Дениса Скворцова, но это ему не удалось. По решению судей, Александр Скворцов стал новым чемпионом «Боев по правилам TNA».

В финальном противостоянии среднего весового дивизиона встретились Джонатан Оливейра и Александр Стицуренко. Оливейра с первых минут красивейшими комбинациями продемонстрировал, кто в ринге хозяин. Регулярно обрабатывая ноги россиянина лоукиками, он добился того, что Александр фактически перестал двигаться. Довести поединок до победного гонга для бразильца было делом техники, и Оливейра поднял над головой пляс чемпиона «Боев по правилам TNA» этого года.

Завершил вечер и очередной сезон чемпионата мира финал в тяжелой весовой категории. Бой между Валерием Бизяевым и Джонатой Динизом получился скоротечным. Уже на второй минуте первой трехминутки Джоната левым кроссом послал Валерия в нокаут. Еле поднявшись с настила, Бизяев поднял руки, демонстрируя готовность к продолжению встречи, но рефери на ринге, видя состояние россиянина, объявил об окончании поединка. И Джоната Диниз принял поздравления и пояс чемпиона.