Впервые в фестивале НУР в Казани примет участие арт-студия из Южной Кореи

Стали известны участники основной программы фестиваля медиаискусства НУР, который пройдет в Казани с 28 по 31 мая. Все они представят авторские инсталляции, которые можно будет увидеть в разных локациях города, сообщили организаторы проекта.

Новым участником фестиваля станет финалист опен-колла НУРа Саша Соколов.

«Это художник с опытом в музыке и саунд-дизайне, работавший над трейлерами голливудских фильмов. В последнее время он сфокусирован на поинтклаудах – трансформации узнаваемых образов в абстрактные структуры, лишь отсылающие к исходной форме», – говорится в сообщении.

Впервые в фестивале примет участие международная арт-студия THE SWAY из Южной Кореи. Эта команда принимала участие в создании церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Их инсталляции представляют собой не фиксированные объекты, а эволюционирующие состояния.

Для НУР они подготовят новый визуальный эксперимент.

«В первом акте лица зрителей превратятся в тысячи цифровых частиц и обретут объемную форму под воздействием лазерного луча. Получившиеся образы будут взаимодействовать друг с другом. В итоге каждый зритель станет свидетелем момента, когда невидимые вибрации между нами затвердевают в физическую реальность», – отмечается в сообщении.

Креативные специалисты в области шоу-технологий LaserFX представят инсталляцию вместе с художником по свету и сценическим дизайнером Петром Никифоровым. Под воздействием музыки части кинетической скульптуры будут приходить в движение, а луч лазера обведет контуры форм.

Медиахудожник, робохореограф и соавтор проекта Kjll Дмитрий Масаидов приедет на фестиваль уже в третий раз. В прошлые годы он участвовал в создании инсталляций «Теплица» и «Антихрупкость». В этом году представит новую работу вместе с композитором, педагогом, художественным руководителем Центра электроакустической музыки Московской консерватории и фестиваля «Биомеханика» Николаем Поповым.

Инсталляция центра напомнит покинутый репетиционный зал: композитор оставил инструменты, но подробно задокументировал создание музыки. Мелодию по этой инструкции исполнят роботы.

НУР – крупнейший в России независимый фестиваль медиаискусства от мультимедиа студии formate. Он проходит в Казани с 2021 года.

В этом году для фестиваля задействуют более 10 пространств по всей Казани, включая памятники ЮНЕСКО. Запланированы шоу-открытие, показ инсталляций, маппинг-шоу в формате международного конкурса, музыкальная и образовательная программы.