Впервые в ДРКБ подростку поставили стен в аорту, который спасет от ее сужения

Врачи Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов и Детской республиканской клинической больницы провели сложную операцию 15-летней девочке. Об этом рассказали в пресс-службе БСМП.

Рентгенхирург челнинской клиники Марат Шарафутдинов провел операцию в ДРКБ. Совместно с детскими врачами он установил стент в аорту подростка.

Девочка родилась с пороком сердечно-сосудистой системы – сужением в области перешейка аорты. Первую операцию по расширению аорты ей провели сразу после рождения, затем было еще несколько хирургических вмешательств. Но несмотря на старания врачей, сужение возникало снова, а сердце продолжало работать с огромной нагрузкой, с трудом перекачивая кровь.

Фото:Пресс-служба БСМП Челнов

Рентгенхирург БСПМ провел стент в суженную часть аорты. Металлический прибор расширил просвет аорты и создал защитный каркас от повторного сужения.

Марат Шарафутдинов провел операцию через несколько проколов на коже, без больших разрезов. Благодаря этому юная пациентка сможет быстро встать на ноги и выписаться из клиники.

«Я провел более 500 операций на аорте. Но когда на операционном столе ребенок, сложно не технически, а эмоционально», – отметил рентгенхирург.

Фото:Пресс-служба БСМП Челнов

В пресс-службе БСМП добавили, что в стенах ДРКБ подобная операция состоялась впервые и прошла успешно.