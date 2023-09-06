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Впервые в ДРКБ подростку поставили стен в аорту, который спасет от ее сужения
Врачи Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов и Детской республиканской клинической больницы провели сложную операцию 15-летней девочке. Об этом рассказали в пресс-службе БСМП.
Рентгенхирург челнинской клиники Марат Шарафутдинов провел операцию в ДРКБ. Совместно с детскими врачами он установил стент в аорту подростка.
Девочка родилась с пороком сердечно-сосудистой системы – сужением в области перешейка аорты. Первую операцию по расширению аорты ей провели сразу после рождения, затем было еще несколько хирургических вмешательств. Но несмотря на старания врачей, сужение возникало снова, а сердце продолжало работать с огромной нагрузкой, с трудом перекачивая кровь.
Рентгенхирург БСПМ провел стент в суженную часть аорты. Металлический прибор расширил просвет аорты и создал защитный каркас от повторного сужения.
Марат Шарафутдинов провел операцию через несколько проколов на коже, без больших разрезов. Благодаря этому юная пациентка сможет быстро встать на ноги и выписаться из клиники.
«Я провел более 500 операций на аорте. Но когда на операционном столе ребенок, сложно не технически, а эмоционально», – отметил рентгенхирург.
В пресс-службе БСМП добавили, что в стенах ДРКБ подобная операция состоялась впервые и прошла успешно.
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