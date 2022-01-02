Впервые с сентября в России выявлено менее 19 тыс. зараженных Covid за сутки

За прошедший день в России подтвердились 18 233 новых случая коронавирусной инфекции — на 1,5 тыс. меньше, чем накануне. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением Covid-19.

«За последние сутки <...> подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции Covid-19 — 18 233 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1591 (8,7 процента) без клинических проявлений», — отмечается в сообщении.

Новые случаи обнаружены в 84 регионах. Лидерами антирейтинга являются Москва (1824), Санкт-Петербург (1568), а также Подмосковье (1364).

В предыдущий раз похожий суточный прирост регистрировался 15 сентября, тогда заразился 18 841 человек.

Темп прироста новых случаев установился на уровне 0,17%. В целом за пандемию в России коронавирус выявлен у более 10,5 млн человек, из которых свыше 9,5 млн поправились, более 310,5 тыс. спасти не удалось.

За сутки скончались 811 человек.