Впервые с конца октября прошлого года в Татарстане выявлено 175 ковид-случаев

В Татарстане продолжает расти заболеваемость Covid-19. За последние сутки инфекцию подхватили 175 человек. Для сравнения: днем ранее – 169, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Показатель вырос до прошлогодних цифр – так, 20 октября было выявлено 199 ковид-случаев. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 199 295 заражений.