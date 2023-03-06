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Общество 6 марта 2023 11:22

Впервые с конца октября прошлого года в Татарстане выявлено 175 ковид-случаев

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В Татарстане продолжает расти заболеваемость Covid-19. За последние сутки инфекцию подхватили 175 человек. Для сравнения: днем ранее – 169, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Показатель вырос до прошлогодних цифр – так, 20 октября было выявлено 199 ковид-случаев. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 199 295 заражений.

#коронавирус
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