Впервые с 1943 года в музее Горького открылась выставка, посвященная Тукаю

В стены музея Горького и Шаляпина спустя 78 лет вернулась выставка, посвященная великому татарскому поэту Габдулле Тукаю. На открытии выставки «Образ Родины через поэзию Тукая» директор музея Марианна Гаврилова подчеркнула, что это событие имеет символическое значение.

«Многие не знают — тема Тукая родилась в нашем музее. В 1943 году выставка по творчеству Тукая, которая стала результатом поисков, ведшихся в том числе с участием сотрудников нашего музея, открылась в музее Горького», — пояснила она.

В архиве музея хранится письмо видного татарского писателя Ибрагима Гази директору музея Марии Елизаровой. «Ты, русская женщина, смогла добиться организации выставки Тукая. Было бы хорошо, если превратишь ее в музей», — писал он.

В 1971 году музей Тукая в Кырлае был организован с участием музея Горького и до 1976 года являлся его филиалом. «Нынешняя выставка — продолжение этой прекрасной традиции», — подчеркнула Гаврилова.

Народный художник РТ Виктор Аршинов поблагодарил руководство музея от имени Татарстанского отделения Союза художников России за возможность провести выставку в этом зале. «Наша выставка посвящена современнику Горького — Тукаю», — сказал он.

«Каждые пять лет мы делаем выставки, посвященные Тукаю. В этом году подготовили выставки в музеях Тукая в Казани и Кырлае», — отметил Аршинов.

«То, что в 1943 году была проведена такая выставка, для меня стало шоком. Несмотря ни на что, страна живет. Внимание к искусству есть», — подчеркнул куратор нынешней выставки — художник Фарит Валиуллин.

«Эта выставка — большое событие. Восхитительный зал», — поделился впечатлениями известный скульптор Рустам Габбасов. Он также признался, что хотел бы провести здесь свою персональную выставку.

Экспозиция включает около шестидесяти работ — живопись, графику, скульптуру и произведения декоративно-прикладного искусства. Авторы этих произведений — известные художники, проживающие в разных районах Татарстана.

На выставке представлены работы таких мастеров, как Виктор Аршинов, Рустам Шамсутов, Фарит Якупов, Ксения Зубкова, Сагида Сиразиева, Фарит Валиуллин, Елена Баймяшкина, Озад Хабибуллин, Ильнур Сиразиев, Земфира Бикташева, а также ряда других.

Фото: Владимир Васильев.