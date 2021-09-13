Впервые прошедший в Татарстане региональный кинорынок станет передвижным

Прошедший в рамках XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино региональный кинорынок станет ежегодным и будет проходить в разных регионах России. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» по итогам КМФМК сообщила исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова.

«Идею регионального кинорынка поддержали практически все деятели киноиндустрии, съехавшиеся к нам со всей России. Прозвучала идея, что такое событие должно быть передвижным. Каждый год оно будет проходить в разных регионах Федерации», — рассказала Айтуганова.

Она подчеркнула, что таким образом удастся избежать ситуации, когда лишь один регион берет на себя все расходы на организацию события.

«Кроме того, кинорынок создает движуху внутри региона, что является несомненным преимуществом для развития региональной киноиндустрии», — добавила Айтуганова.

По словам исполнительного директора Казанского фестиваля мусульманского кино, идею поддержали представители всех регионов России.