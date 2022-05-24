«Впервые пройти КТ люди могут у себя в районе»: как меняется здравоохранение в Татарстане

Власти Татарстана ставят перед собой амбициозные задачи по модернизации сферы здравоохранения республики. Строят новые поликлиники и амбулатории, ремонтируют существующие и закупают дорогостоящее оборудование. О том, каких результатов удалось добиться в прошлом году и чего ждать в этом, – в репортаже «Татар-информа».

На реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения в Татарстане в этом году направят 2,4 млрд рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения в Татарстане в этом году направят 2,4 млрд рублей. Она подразумевает строительство новых зданий поликлиник, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, капитальный ремонт существующих зданий медучреждений, приобретение современного медоборудования, оснащение объектов первичного звена здравоохранения автотранспортом.

Эта программа, инициированная Президентом России, призвана сделать доступной медицинскую помощь для жителей малых населенных пунктов.

Благодаря ей в прошлом году в республике было построено и отремонтировано 39 объектов на общую сумму 1,4 млрд рублей. Впервые открыли двери поликлиники в Зеленодольске, Мензелинске и на Высокой Горе, врачебные амбулатории в Верхнем Услоне и Нижних Вязовых, а также семь фельдшерско-акушерских пунктов. Отремонтировали 20 поликлиник, 2 участковые больницы и 5 врачебных амбулаторий.

«Приведу пример. Мы открыли поликлинику в Высокогорском районе. Там проживает 50 тысяч человек, и впервые в истории жители района получили возможность проходить компьютерную томографию амбулаторно, не выезжая за пределы райцентра. В поликлинике созданы все условия для инвалидов», – подвел итоги прошлого года министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

По словам министра здравоохранения Марата Садыкова, в этом году решено построить 34 новых объекта, отремонтировать 15, а также закупить 17 единиц транспорта Фото: tatarstan.ru

Санкции планам не помеха

В этом году планируются не менее масштабные изменения. По словам министра, решено построить 34 новых объекта, отремонтировать 15, а также закупить 17 единиц транспорта. Часть суммы будет направлена на модернизацию медицинского оборудования в учреждениях.

«Уже завтра, 25 мая, мы открываем новый объект – ФАП в Лениногорском районе. Это первый объект, построенный по этой программе в Российской Федерации в этом году», – отметил Садыков.

По его словам, республика планирует закупить порядка 1,2 тыс. единиц медицинского оборудования. Это компьютерные томографы, флюорографы, омографы, рентген-аппараты.

«Хочу отметить, что в прошлом году практически 60% закупленного оборудования было отечественного производства, кроме высокотехнологичных, это компьютерные и магнитно-резонансные томографы», – поделился министр здравоохранения.

«Республика планирует закупить порядка 1,2 тыс. единиц медицинского оборудования. Это компьютерные томографы, флюорографы, омографы, рентген-аппараты» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

При этом он особенно подчеркнул, что санкции, введенные против России, практически никак не сказались на стоимости дорогостоящего медицинского оборудования.

«Санкционная война против России практически не повлияла на цены компьютерных томографов, магнитно-резонансных ангиографов, оборудования для онкологических диспансеров. Тендеры проведены, цены 2021 года. Есть вопросы только по увеличению сроков поставки в связи с изменением логистики. Мы прорабатываем вопросы с дружественными России странами – Турцией, Казахстаном, Арменией и другими. В 2022 году рисков не видим», –высказался спикер.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин добавил, что если изначально какие-то проблемы и возникали, то сейчас они решены. Строительные материалы и оборудование в большинстве своем закупаются на российском рынке или в дружественных России странах.

«Программы, которые приняты на 2022 год, не корректируются. Лимиты все утверждены. Сомнений в том, что объекты будут сданы качественно и в срок, у нас нет», – подчеркнул Айзатуллин.

«Без кадровой поддержки ничего не заработает»

Марат Айзатуллин также добавил, что всего за год по различным федеральным, республиканским программам и внепрограммным мероприятиям на строительство и ремонт объектов здравоохранения в Татарстане направят 7,5 млрд рублей.

Планируется, что за год в республике построят 65 и отремонтируют 90 объектов здравоохранения. Появятся 29 фельдшерско-акушерских пунктов в 26 муниципальных районах, 2 поликлиники, 2 врачебные амбулатории и Центр врача общей практики.

Планируется, что за год в республике появятся 29 фельдшерско-акушерских пунктов в 26 муниципальных районах, 2 поликлиники, 2 врачебные амбулатории и Центр врача общей практики Фото: minzdrav.tatarstan.ru

«Конечно же, мы можем строить, мы можем оснащать, но без кадровой поддержки ничего не заработает. Хочу отметить, что в 2021 году к нам в медицинские учреждения пришли 85 сотрудников, за пять месяцев 2022-го – 115 сотрудников. Все проекты, которые реализовывались раньше, это “Земский доктор”, “Земский фельдшер” и другие, они будут реализовываться и в этом году», – рассказал Марат Садыков.

Он также добавил, что в Татарстане готовится масштабная программа по модернизации медучилищ и общежитий. Сегодня в республике существуют десять медицинских училищ и колледжей, куда студенты приезжают учиться из разных регионов страны.

«Мы готовим программу по модернизации наших медицинских и колледжей. В течение нескольких десятилетий там не проводилась модернизация. Сегодня к выпускникам cсузов предъявляются новые требования. Они должны обучаться в симуляционных центрах, получать навыки профессии на такой же учебной базе, с которой потом они столкнутся непосредственно в клиниках. Программу мы скоро предоставим Правительству республики для утверждения», – сказал Садыков.

Модернизация затронет не только образовательные учреждения, но и медицинские общежития, подчеркнул министр.

«Есть вызовы, которые мы вместе будем прорабатывать»

Итоги реализации программы в Зеленодольском районе подвел глава района Михаил Афанасьев. За прошлый год там построили два фельдшерско-акушерских пункта в деревне Красный Яр и селе Ильинское. В этом году такие же учреждения планируют открыть в селах Большое Ходяшево и Уразла, а в 2023-2024 годах в поселках Садовый и Местечко Раифа и в селе Акзегитово.

Михаил Афанасьев: «Городу нужна новая поликлиника в микрорайоне Мирный, куда было переселение после сноса аварийного жилья. Также нужна амбулатория в Больших Ключах. Будем строить» Фото: tatarstan.ru

Сейчас в поселке Осиново идет строительство многопрофильной поликлиники, рассказал спикер. Общая стоимость объекта – 450 тысяч рублей, мощность – 400 посещений в смену. Работы планируется завершить до 30 ноября 2023 года.

Помимо строительства новых объектов, отметил Афанасьев, большое внимание уделяется привлечению медицинских кадров.

«Для устранения кадрового дефицита проводится целевая подготовка специалистов в Казанском государственном медицинском университете, грантовая программа, программа “Земский доктор”. Сейчас мы занимаемся строительством отдельного жилья именно для медиков, ищем варианты», – поделился спикер.

Что касается проектов строительства, глава района отметил, что на проведение работ брошены большие усилия и сроки по некоторым из них могут даже сдвинуться.

«Есть вызовы, которые мы вместе с Минстроем и Правительством будем прорабатывать. Зеленодольск растет, городу нужна новая поликлиника в микрорайоне Мирный, куда было переселение после сноса аварийного жилья. Также нужна амбулатория в Больших Ключах. Будем строить», – заключил Афанасьев.