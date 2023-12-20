Впервые опубликована расшифровка телеграммы 1941 года о скором нападении Германии

Президентская библиотека впервые опубликовала копию расшифрованной телеграммы с предупреждением о скором начале войны с нацистской Германией, которую руководство Народного комиссариата государственной безопасности СССР получило вечером 21 июня 1941 года

Начальник Управления НКГБ по Ленинградской области Павел Куприн адресовал телеграмму наркому госбезопасности Всеволоду Меркулову (занимал этот пост в 1941 и 1943–1946 годах — прим. Т-и).

«[По] данным агента „Чернова“, 20 июня утром германским консульством получена переданная Министерством иностранных дел Германии от фирмы СФГ телеграмма, которой предлагается восемь германских специалистов, вызванных из Ленинграда [в] Германию, направить самолетом [с] таким расчетом, чтобы они до утра 22 июня проследовали [через] границу, так как [в] противном случае будет поздно», — говорилось в донесении.

В телеграмме Куприна также было сказано, что «Чернов» в разговоре с вызванным из отпуска в Германии канцлером консульства Бухгольцем и консулом Динстманом узнал, что «положение весьма напряженное и военные действия ожидаются [в] ближайшие два — четыре дня, причем инициатива будет принадлежать Германии».

Обо всем этом Бухгольцу, по словам агента, рассказал посол Германии в СССР Вернер фон Шуленбург, с которым тот виделся в Москве. Списки находящихся в Ленинграде немецких специалистов после этого направили в консульство, отмечалось в телеграмме.

Кроме того, в шифровке были приведены впечатления «Чернова» от поведения немецких дипломатов. Так, Динстман был растерян и поражался спокойствию Ленинграда, а Бухгольц высказывал «изумление по поводу резкого изменения обстановки».

Из служебной части телеграммы следует, что в Москве ее получили в 20.10 21 июня, а в 21.30 она была расшифрована. Оригинал документа хранится Центральном архиве Федеральной службы безопасности России.

Фото: www.prlib.ru.