Впервые на «Восточный базар в Казани» приедут артисты из Нигерии, Алжира, Брунея

Впервые участниками фестиваля «Восточный базар в Казани» станут артисты из Нигерии, Эфиопии, Алжира и Брунея. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» генеральный продюсер фестиваля, директор Общественного фонда татарской культуры РТ имени Р. Вагапова Рифат Фаттахов.

«Международное участие в фестивале каждый год расширяется. Наряду с такими постоянными участниками, как Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Египет, Саудовская Аравия, Оман, Китай, Индия, в этом году примут участие исполнители из Нигерии и Эфиопии. В фестивале также принимают участие представители стран АСЕАН. Так, впервые выступят артисты из Брунея. Со своей уникальной самобытной культурой в первый раз приедет группа из Алжира», – рассказал он.

По словам Фаттахова, для участия в фестивале заявляются и представители европейских стран. Например, в этом году мероприятием заинтересовалась Франция.

«Это говорит о том, что у культуры нет ограничений, она открыта и направлена на взаимообогащение. И фестиваль «Восточный базар» показал, что культуру отменить невозможно. И мы открыты для всех», – подчеркнул он.

Международный фестиваль национальных культур «Россия-Восток» («Восточный базар в Казани») в этом году состоится уже в пятый раз. Третий год подряд он пройдет под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В этом году оргкомитет фестиваля возглавил заместитель министра культуры России Андрей Малышев, добавил генеральный продюсер.

«Состав участников расширяется с каждым годом. В этом году в нем примут участие представители Луганской Народной Республики. А всего за пять лет участниками фестиваля стали представители 22 регионов России и 43 стран», – отметил он.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 9 ноября. Участие в ней уже подтвердили чрезвычайные и полномочные послы шести стран, заметил Фаттахов.

В рамках фестиваля впервые пройдет Студенческий «Восточный базар». Для молодежи также организуют восточную вечеринку.

«Хорошие обороты набирает конкурс молодых исполнителей в рамках фестиваля. Среди участников конкурса много ярких профессиональных коллективов. Например, государственный ансамбль песни и танца «Дагестан», государственный театр танца Калмыкии «Ойраты», ансамбль «Башлам» из Чечни», – заявил Фаттахов.

Международный фестиваль национальных культур «Россия-Восток» («Восточный базар в Казани») пройдет в столице Татарстана с 9 по 21 ноября.