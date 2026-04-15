Общество 15 апреля 2026 14:56

Впервые на «Тотальном диктанте» в Татарстане организуют площадки для слабослышащих

Акция «Тотальный диктант» пройдет 18 апреля в 14:00. В Татарстане в этом году впервые будут организованы пять площадок для слабослышащих детей в специализированных школах. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила начальник управления общего образования Минобрнауки РТ Татьяна Алексеева.

«Будет добавлен сурдопедагог, а также для тех взрослых, кто хочет присоединиться к нашей акции, такая возможность тоже будет предоставлена. Тексты будут адаптированы под особенности этих людей», – сказала она.

Напомним, что «Тотальный диктант» состоится 18 апреля и объединит более 1 тыс. площадок по всему Татарстану.

