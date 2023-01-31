Впервые на татарском издан крупнейший памятник тюркской литературы «Кутадгу билик»

В редакции журнала «Безнең мирас» («Наше наследие») тиражом в 1 000 экземпляров издана поэма Юсуфа Баласагуни «Кутадгу билик» («Благодатное знание»). Самое первое и объемное поэтическое произведение, написанное на тюркском языке, впервые увидело свет на татарском. Книга вышла при поддержке Всемирного конгресса татар.

Юсуф Баласагуни — выдающийся тюркский писатель, мыслитель, государственный деятель. Родился около 1016/1021 года в городе Баласагун — столице государства Караханидов (сейчас это территория Кыргызстана). В совершенстве владел родным языком, а также арабским и персидским. Предположительно, умер в 1070-х годах. Всемирно известное произведение «Кутадгу билик», по предположению ученых, было создано в 1069-1070 годах.

В 1983 году поэма была издана на русском языке в Москве под названием «Знание, дающее счастье». У большинства тюркских народов поэма увидела свет в виде книги.

На пресс-конференции, посвященной выходу «Кутадгу билик», главный редактор журнала «Безнен мирас» Лябиб Лерон назвал судьбу татарского издания «одновременно печальной и достойной».

«Наш уважаемый ученый Рифкат Ахметьянов, который приложил огромные усилия для издания поэмы, очень хотел видеть ее отдельной книгой. Пять лет мы проводили переговоры о ее издании. Спасибо Всемирному конгрессу татар — совету „Милли шура“. Они помогли материально. Основную работу выполнили сотрудники редакции журнала „Безнен мирас“», — рассказал главный редактор.

Лябиб Лерон также отметил, что татары последними из тюркских народов выпустили поэму на родном языке. «Она давно уже издана на русском, узбекском, казахском, турецком и других языках, не было только на татарском. Надо возвращать наследие нашему народу», — сказал он.

В книге впервые представлен портрет Юсуфа Баласагуни, фото месторасположения города Баласагун, карта XIX века со средневековым городом Кашгар.

«Создать портрет мы предложили художнику Булату Гильванову. Это эксклюзивное издание превосходного качества. Достойный подарок, также можно держать ее как настольную книгу. Очень хотелось бы и дальше издавать такие солидные труды. Если обнаружатся недостатки, прошу простить. Уже спрашивают эту книгу — и обычные жители, и ученые, слышим слова благодарности. С разрешения конгресса книгу дадим на реализацию и в магазины Татарского книжного издательства, думаю, будет возможность приобрести и в нашей редакции», — сказал Лябиб Лерон.

Он также поделился идеей выпустить карманную книгу из афоризмов Юсуфа Баласагуни. «До сих пор у нас еще остаются неизданными произведения наших собственных, еще более древних авторов», — заметил спикер.

Первые экземпляры книги «Кутадгу билик» Лябиб Лерон подарил детям автора перевода поэмы, доктора филологических наук Рифгата Ахметьянова — сыну Хайдару и дочери Сарие.

Доктор филологических наук, профессор Рифкат Ахметьянов (10.07.1933 — 11.10.2018) перевел поэму на татарский язык 15 лет назад. Перевод сделан в стихотворной форме. Ученый работал с оригинальным текстом, обнаруженным Заки Валиди.