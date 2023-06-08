Впервые на Сабантуе в Бугульме представят возрождаемую традицию борьбы на лошадях

Украшением Сабантуя в Бугульме станет национальная борьба на лошадях «Аударыш». Древняя традиция только возрождается в Бугульминском районе, поэтому она впервые станет частью праздника плуга. Это достаточно сложная борьба, потому что наряду с силой наездник должен обладать умением держаться в седле, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района РТ.

Праздник развернется 10 июня на майдане Бугульмы. С самого утра гости праздника смогут посетить выставку подворий, посвященную Году национальных культур и традиций в Татарстане, а также ознакомиться с традиционной кухней и бытом народов, проживающих в Бугульминском районе. Среди них — русские, татары, чуваши, узбеки, азербайджанцы, мордва, башкиры и другие.

Участников Сабантуя в Бугульме также приглашают посетить фольклорные национальные площадки, выставку сельскохозяйственной техники, предприятий перерабатывающей промышленности и местных фермеров.

После официальной части начнутся спортивные и народные состязания, на ипподроме пройдут забеги лошадей различных пород.

По традиции среди участников спортивных состязаний и национальных игр, борьбы корэш выберут и наградят победителей.

На празднике также подведут итоги весенне-полевых работ — назовут и наградят батыров сева, работников сельхозпредприятий, фермеров.

Одновременно начнется концертная программа. Звездами Сабантуя в этом году станут заслуженный артист Башкортостана и Татарстана Ришат Тухватуллин и Государственный ансамбль песни и танца «Агидель».

В прошлом году на Сабантуе выступали Государственный академический ансамбль народного танца имени Ф. Гаскарова из Уфы и коллективы Бугульминского муниципального района. Для горожан исполняли композиции народный артист РТ Искандер Биктагиров, лауреаты фестивалей «Татар жыры», «Татар моны», премии «Болгар радиосы» Азат и Алсу Фазлыевы и многие другие. Праздник тогда собрал 10 тыс. зрителей.