Впервые крещенская купель в Раифе будет работать пять дней

Впервые в Зеленодольском районе крещенская купель на территории Раифского Богородицкого мужского монастыря будет работать 5 дней. Ранее окунуться можно было только в течение трех дней. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в администрации района.

19 января православные верующие отметят Крещение Господне. В этом году праздник Крещения выпадает на среду, поэтому предложение жителей о продлении времени работы купели поддержали глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и настоятель монастыря игумен Гавриил.

Посетить купель можно с 19 по 22 января с 9.00 до 22.00 и 23 января с 9.00 до 20.00. Кроме того, 19 и 20 января для гостей организуют дополнительную парковку на территории поселка Садовый, откуда до монастыря будет курсировать микроавтобус.

Купели будут оборудованы на территории села Ильинское, возле храма святого Ильи Пророка — с девяти утра 19 января и до 11 вечера 20 января; в селе Осиново, у прихода церкви иконы Божьей матери «Грузинской» — 19 января с 9.00 до 21.00.

Окунуться можно будет в поселке Васильево (приход церкви Воздвижения креста Господня) 19 января с десяти утра до десяти вечера 20 января и на территории санатория-профилактория «Дельфин» в Зеленодольске у Храма иконы Божьей матери «Отрада и Утешение» — 19 января с 11.00 до 22.00 часов.

В селе Исаково купель будет оборудована возле Церкви Богоявления Господня, желающих ждут 19 января — с полудня и до 22.00.