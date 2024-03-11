Впервые голосующие нижнекамцы получат билеты в ночной клуб

Жители Нижнекамска, которые будут голосовать впервые на выборах Президента страны, получат билеты в театры, кино, спортивные комплексы и даже ночной клуб. Об этом на деловом понедельнике рассказала руководитель аппарата совета Нижнекамского района Алина Хабибуллина.

«Президентские выборы — это возможность выбрать того лидера, который будет защищать наши интересы, воплощать ценности, и создавать благоприятные условия для развития страны. Наша активность и вовлеченность в избирательный процесс сыграют значимую роль в будущем сильной России», — отметила спикер.

Помимо этого, в спортивной школе «Батыр» пройдет закрытие лыжного сезона 2023-2024.

«Избирателям, впервые участвующим в выборах, предоставят возможность бесплатно воспользоваться прокатом лыж, коньков или разовым посещением тренажерных залов в спортивных школах города и района», — поделилась Хабибуллина.

Также 15, 16 и 17 марта нижнекамские бригады скорой помощи будут в приоритетном порядке выезжать на вызовы, поступающие с избирательных участков. Все автомобили скорой помощи оснащены современным оборудованием для оказания экстренной помощи. В случае необходимости обратившиеся будут госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения для более детального обследования.

«Важно, чтобы мы все пришли на эти выборы. Это наши отношения. Сегодня мы живем во время специальной военной операции. Решается судьба страны, какая она будет. Сегодня наши враги не хотят видеть сильную Россию, не хотят видеть сильного лидера. Хотят, чтобы мы были на коленях. Мы это проходили в девяностые года. Благо страна выжила. И не просто выжила, а полностью восстановила те направления, которые мы потеряли», — прокомментировал глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

В пример он привел Нижнекамск, где сегодня строятся и развиваются уникальные предприятия, связанные с нефтеперерабатывающей промышленностью.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).