Впервые чемпионат по командным шахматам — чесболу состоялся на Крайнем Севере

Фото: Федерация чесбола

В Салехарде — единственном в мире городе на Полярном круге — в День молодежи состоялась коллективная шахматная игра. Любители шахмат приняли участие в Полярном чемпионате по чесболу.

Организаторами чемпионата стали отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в Ямало-Ненецком автономном округе, работающая в Салехарде Полярная шахматная школа Анатолия Карпова и Федерация чесбола.

Чесбол командная игра в шахматы. Правила в целом совпадают с классическими шахматами, главные отличия — у каждого игрока в команде своя вертикаль, причем ходить можно фигурами только своего пространства и в процессе игры нельзя переговариваться. Чесбол придумал Степан Сильвестров из Казани в 2009 году. Российская шахматная федерация, ознакомившись с игрой, одобрила ее и рекомендовала для проведения турнира в рамках XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани.

Главная ценность игры заключается в том, что она развивает навыки самостоятельного принятия ответственных решений для достижения общего успеха команды.

В соревнованиях участвовали воспитанники Полярной шахматной школы имени А. Карпова и детской шахматной школы города Лабытанги. Команды распределялись путем жеребьевки. Несмотря на юный возраст, в играх участвовали три кандидата в мастера спорта, а все остальные участники имели взрослые и юношеские разряды.

В результате кругового турнира первое место заняла команда «Личесс», второе и третье место достались командам «Вешытак» и «Легали», четвертыми стали «Тимур и его команда». Названия команд, игра и эмоции детей носили на себе отпечаток духа Крайнего Севера.

Главный судья чемпионата — кандидат в мастера спорта Михаил Будняков, тренер Полярной шахматной школы имени А. Карпова, отметил: «Мероприятие прошло интересно, дети вникали в суть игры и под конец разыгрались, дети стали лучше понимать, что происходит на доске. Шахматы сейчас изменились: это классические шахматы, рапид — быстрые шахматы и, как новая разновидность, — новая шахматная дисциплина, чесбол. Мы продолжим играть и проводить турниры, потому что это интересно».