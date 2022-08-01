«Впервые была на синхронном плавании»: Алина Загитова посетила «Игры дружбы» в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главным событием сегодняшнего дня «Игр дружбы» по синхронному плаванию, помимо выступления сборной Донецкой народной республики, стал визит на соревнования почетного гостя Всемирного конгресса татар, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

Отметим, что визит Загитовой на «Игры дружбы» не был плановым, в отличии от предыдущих гостей из футбольного «Рубина», хоккейного «Ак Барса» и волейбольного «Зенита-Казань». Организаторы соревнований оперативно узнали, что Загитова будет гостем Всемирного конгресса татар, который стартует в Казани завтра и пригласили олимпийскую чемпионку.

Да и общего между фигурным катанием и синхронным плаванием очень много — от яркой красоты девушек и сложнейших технических элементов, до высочайшего авторитета наших спортсменок в мире. Как выяснилось, Алина плавала только в отпуске и не исключает, что когда-нибудь и в воду прыгнет. Фигуристку впечатлили соревнования синхронисток.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нет, конечно, плавать здесь и прыгать я не собираюсь. Хотя это было бы интересно. Вот только я не умею так хорошо плавать, как наши синхронистки. Но может быть попробую в будущем. Все возможно в этой жизни, поэтому я не буду говорить — никогда.

«Я сегодня впервые была на синхронном плавании. Мне безумно понравилось, все было очень красиво. Была рада, что посетила такое мероприятие. Но у бассейна жарче чем на нашем катке. А я люблю тепло», – приводит слова фигуристки корреспондент «Татар-информа».

Как недавняя спортсменка (в декабре 2019 горда Алина приостановила карьеру фигуристки), Загитова не могла не отметить важность «Игр дружбы».

«Очень хорошие впечатления, потому что, повторюсь, я сегодня впервые была на синхронном плавании, «Игры дружбы» назову классной альтернативой международным соревнованиям. Хотя они и называются международными соревнованиями, но все-таки без участия представителей многих стран. Мы все понимаем в силу сложившейся ситуации, но эти соревнования не помешают нашим спортсменам быть лучшими. И главное, общение между странами все-таки идет, это плановая миссия спорта— служить всем странам мира», – заявила Загитова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для Загитовой Казань город особенный. И вот почему.

«Конечно, Казань для меня город особенный. Здесь в юниорском «Ирбисе» работал тренером мой папа. И приезжаю сюда я достаточно часто. Вот завтра буду гостем Конгресса татар, что для меня важно. Повторюсь, Казань для меня особенный город. Здесь в 2016 году я выиграли первые взрослые соревнования - этап Гран-при и Кубок России».

Утолив любопытство журналистов, Алина быстро переместилась из смешанной зоны к чаше главного бассейна, где провела церемонию награждения. Надо было видеть восторг синхронисток, увидевших перед собой одну из самых знаменитых и красивых фигуристок 21 века.