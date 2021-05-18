Впервые большинством участников праймериз «ЕР» стали беспартийные кандидаты

По предварительным итогам подачи заявлений на участие в праймериз «Единой России», впервые более половины кандидатов — беспартийные. Всего заявлений на участие в процедуре подали 7 636 человек, сообщил председатель федерального организационного комитета процедуры, сенатор Александр Карелин в ходе брифинга 17 мая.



«Сегодня можно говорить о том, что около 4% от общего числа избирателей Российской Федерации — это чуть больше 4 млн — те, кто заявил себя в выборщики. [Более] 7 тысяч заявились для того, чтобы быть соискателями на звание кандидата от «Единой России» на предстоящих в сентябре выборах. Кроме того, соотношение примерно одинаковое по представительству на одномандатных округах и в списочной части, если говорить о выборах в Госдуму», — сказал Александр Карелин.

При этом примерно 35% участников предварительного голосования — это молодые люди до 35 лет, а средний возраст кандидатов составил 41 год. Что касается сферы деятельности участников, то каждый третий из них — представитель малого и среднего бизнеса.



Кандидатов из сферы образования — 14,5%, муниципальных служащих почти 10%. Помимо этого, среди мало депутатов. Так, только каждый четвертый — действующий депутат, и лишь 4% — депутаты нынешнего созыва Госдумы РФ.

Больше половины изъявивших желание не связывают себя с «Единой Россией», но с сегодняшнего дня готовы стать частью партии на стадии предварительного голосования. Также в праймериз принимают участие большое количество волонтеров, многие из которых боролись с пандемией.

По мнению Карелина, интерес к предварительному голосованию со стороны общественников связан с призывом Владимира Путина, который выступал за активное участие граждан в выборах.

Кроме того, впервые в истории предварительного голосования в процедуре примут участие представители Союза добровольцев Донбасса (СДД). Это стало возможным после заключения соглашения между партией и СДД. В Ростовской области документы для участия в процедуре на выборах в Госдуму подал председатель правления Союза добровольцев Александр Бородай, в Тульской области — член Союза Максим Чичкин. Еще ряд представителей подали документы на участие в предварительном голосовании на выборах в региональные и муниципальные представительные органы.



Напомним, регистрация избирателей продлится до 28 мая — о своем желании выбрать кандидата,который представит «Единую Россию» на выборах в Госдуму РФ в сентябре уже заявили 4,8 миллиона человек или почти 5% избирателей страны.

«Единая Россия» — единственная партия, которая проводит процедуру предварительного голосования и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей. Сама процедура пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой модели — участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму утвердит Съезд.