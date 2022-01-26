Модуль «Нацпроекты» и «Тимуровцы 2.0»: «Единая Россия» входит в Год цифровизации

Как татарстанское отделение «Единой России» стало самым эффективным в стране, почему Татарстан избран площадкой развития цифровых партийных платформ и как пандемия изменила общение с избирателями? Эти темы стали главными на региональной конференции «Единой России» в Казани.

Одной из точек, привлекших внимание федеральных гостей, стал Центр цифровых компетенций «Единой России»

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Почему Татарстан? По причине его лидерства»

Участниками конференции «Единой России» стали Президент РТ Рустам Минниханов и Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. В течение дня вместе с лидером татарстанских единороссов Фаридом Мухаметшин Андрей Турчак посетил ряд площадок в татарстанской столице, каждая из которых связана с ежедневной работой партии.

Одной из точек, привлекших внимание федеральных гостей, стал Центр цифровых компетенций «Единой России». Эта площадка появилась здесь не случайно, подчеркнул Андрей Турчак в ходе осмотра центра. Он отметил, что Татарстан является регионом — лидером по внедрению цифровых платформ в различные сферы жизни, в том числе и на политическом треке.

Данный центр расположен в Казани, но его работа распространяется на всю страну. Проект стартовал в середине 2021 года, он сосредоточен на методической и аналитической поддержке цифровых продуктов «Единой России», а также образовательной, научно-методической и другой работе. Конечная цель — формирование и развитие цифровых навыков у сотрудников региональных и местных исполкомов партии, представителей партийного актива.

«Мы зафиксировали разрыв между количеством информационных систем партии и их практическим применением на местах, в региональных и местных отделениях. Создание данного центра позволит устранить эту проблему», — рассказал по видеосвязи руководитель IT-направления «Единой России» Вячеслав Сатеев.

Вячеслав Сатеев по видеосвязи рассказал, что проект удалось довести от идеи до реального рабочего инструмента за короткие сроки Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Он добавил, что проект удалось довести от идеи до реального рабочего инструмента за короткие сроки. Это стало возможным благодаря высокому развитию информационных систем в Татарстане.

С этим мнением согласился и Андрей Турчак. «Почему Татарстан? По всем объективным причинам, потому что Татарстан — это признанный лидер цифровизации всех отраслей экономики: и государственного управления, и отраслевого сектора», — обратился он к присутствующим.

Политик напомнил, что федеральное руководство «Единой России» уже второй раз за последние месяцы посещает республику. При этом оба визита связаны с digital-повесткой — в декабре в Иннополисе проходило заседание Совета по развитию цифровой экономики.

«Лидер — он и есть лидер. Где, как не здесь, создавать наш Центр развития цифровых компетенций. Для этого есть и кадровая база, и практическое применение», — резюмировал Андрей Турчак.

В ходе осмотра центра федеральным гостям рассказали о конкретных примерах использования цифровых платформ «Единой России». На сегодняшний день центр реализует работу по методическому обеспечению 12 информационных систем партии, ведет работу по разработке четырех базовых и десяти профильных образовательных программ цифрового профиля.

Данный центр расположен в Казани, но его работа распространяется на всю страну Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

После знакомства с реализованных партийными проектами делегация во главе с Андреем Турчаком отправилась на региональную партийную конференцию.

Про думские выборы в Татарстане: «Здесь нам есть чем гордиться»

С докладом о работе татарстанских единороссов за 5 лет выступил руководитель регионального отделения партии Фарид Мухаметшин. Он напомнил, что на последних думских выборах Татарстан в абсолютном отношении поддержал «Единую Россию».

Спикер подчеркнул, что наглядным свидетельством организационно-политического потенциала любой партии являются ее электоральные успехи.

«Здесь нам есть чем гордиться: уровень явки, доверия „Единой России“ и поддержанным ею кандидатам в республике всегда выше, чем в среднем по стране. Так было во всех избирательных кампаниях за последние 5 лет. Таковыми стали и последние выборы в Госдуму РФ, когда Татарстан в абсолютном отношении дал наибольшее количество голосов за партию в России», — отметил Мухаметшин.

С докладом о работе татарстанских единороссов за 5 лет выступил руководитель регионального отделения партии Фарид Мухаметшин Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

По мнению Председателя Госсовета РТ, в основе достигнутых успехов — особый доверительный и конструктивный стиль взаимодействия власти и общества, партийных институтов, сложившихся в республике.

«Став у истоков становления партии в лице первого Президента РТ Минтимера Шариповича Шаймиева, татарстанские единороссы более двух десятилетий являются надежной, проверенной и крупнейшей по численности региональной парторганизацией в стране. Большое внимание партийной работе уделяет Президент Татарстана, член Бюро Высшего совета Рустам Нургалиевич Минниханов. Наши однопартийцы преобладают на всех уровнях публичной власти, в руководстве крупных предприятий и общественных организаций. Такой состав и структура позволяют системно реализовывать решения, принятые в интересах избирателей», — заявил Мухаметшин.

В Татарстане после аудита членов «Единой России» сняли с учета 13 тыс. человек

Татарстанская «Единая Россия» одной из первых в стране провела масштабную сверку численности членов партии. По ее итогам с учета было снято почти 13 тыс. человек, или каждый десятый, рассказал Фарид Мухаметшин.

Члены партии были сняты по разным причинам. «В основном (93%) — из-за смены места жительства без снятия с учета по истечении 6 месяцев», — пояснил руководитель татарстанских единороссов.

Татарстанская «Единая Россия» одной из первых в стране провела масштабную сверку численности членов партии Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Считаю, аудит позволил повысить боевитость наших рядов, определить резервы. С его учетом партактивом была проделана большая мобилизационная работа. Сегодня с удовлетворением можем заявить: общая „демография“ партийного членства в республике осталась положительной», — отметил Мухаметшин.

Спикер особо отметил и качество пополнения рядов — на волне выборов, кадровых конкурсов приходит молодежь, социально активные люди, интересующиеся политикой, готовые участвовать в партпроектах и грантовых мероприятиях.

На начало января «Единая Россия» в Татарстане объединяет 45 местных и более 2 тыс. первичных отделений, насчитывает в своих рядах 129, тыс. человек.

От Казани до Кукмора: лучшие местные отделения «Единой России»

В ходе выступления Фарид Мухаметшин также отметил наиболее эффективные отделения партии в регионе.

«Лучшими на протяжении пяти лет были Казанское, Набережночелнинское, Елабужское, Апастовское, Нурлатское, Зеленодольское, Мамадышское, Верхнеуслонское, Кайбицкое, Кукморское, Атнинское местные отделения партии», — перечислил лучших Мухаметшин.

Фарид Мухаметшин: «Уровень явки, доверия „Единой России“ и поддержанным ею кандидатам в республике всегда выше, чем в среднем по стране» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Спикер уточнил, что данной конференции предшествовала масштабная отчетно-выборная кампания. Во всех первичных и местных отделениях подвели итоги, проанализировали узкие места, наметили планы.

«Региональный исполком я также попросил подобный анализ провести, чтобы отдельно озвучить и поблагодарить перед всеми наших „передовиков“, подтянуть отстающих», — отметил он.

«Количество сторонников “Единой России” в Татарстане растет»

Число сторонников партии «Единая Россия» в Татарстане постоянно растет, вместе с этим партийцы активно взаимодействуют с общественными организациями в регионе, отметил глава татарстанских единороссов.

«„Единая Россия“ традиционно опирается на сторонников и союзнические общественные объединения республики. Радует, что число единомышленников растет. На данный момент в базе сторонников 18,7 тыс. человек, проведено 1,7 тыс. собеседований с кандидатами, подавшими заявления в системе „Вся Россия“», — рассказал Мухаметшин.

Он напомнил, что только за последний год татарстанские единороссы подписали соглашения о сотрудничестве еще с тремя организациями, обновили соглашение с Федерацией профсоюзов РТ. Всего же число таких соглашений сейчас достигло 56.

На начало января «Единая Россия» в Татарстане насчитывает в своих рядах 129, тыс. человек Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Онлайн-мероприятия «Единой России» в 2021 году охватили 260 тыс. татарстанцев

Тема цифровизации и высоких технологий стала особенно актуальной в партийной работе с учетом пандемии, продолжил доклад Мухаметшин. По его словам, региональные приемные «Единой России» в Татарстане продемонстрировали эффективную работу в условиях эпидемии коронавируса. Онлайн-мероприятия единороссов в прошлом году охватили более 260 тыс. жителей республики.

Спикер подчеркнул, что диалог с гражданами является одним из ключевых направлений работы партии в республике. Процесс выстроен через сеть из 52 общественных приемных, включая региональную приемную Председателя партии Дмитрия Медведева.

По словам Мухаметшина, в начале отчетного периода в работе с гражданами преобладали традиционные форматы – личный прием, тематические приемы с привычной повесткой. Однако распространение коронавируса внесло значительные коррективы в эту деятельность.

«Пандемия простимулировала интерес к сфере здравоохранения, волонтерства. Побудила максимально использовать цифровые платформы. Приемная оперативно перестроила работу: помимо телефонных приемов консультации оказываются через соцсети. В норму вошли прямые эфиры в Instagram, вебинары и конференции в режиме ВКС», — сказал Мухаметшин.

Он добавил, что внедрение новых цифровых форматов позволило нарастить взаимодействие партии с жителями Татарстана.

«Единая Россия» достойно входит в объявленный в 2022 году Год цифровизации в Татарстане Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Только в прошлом году было обработано 2,4 тыс. телефонных звонков, а онлайн-мероприятиями охвачено свыше 260 тыс. жителей республики», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

В заключение он отметил, что критерием эффективности своей работы татарстанские единороссы видят не количество, а качество общения с гражданами. Люди должны получать конкретные ответы на свои вопросы и оперативное решение наболевших проблем.

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В продолжение темы новых цифровых возможностей Фарид Мухаметшин обрисовал перспективные направления развития партии. Будущее «Единой России» напрямую связано с внедрением digital-платформ, пояснил он.

«Рустам Нургалиевич, партия „Единая Россия“ достойно входит в объявленный Вами в 2022 году Год цифровизации в Татарстане, — отметил Мухметшин, обращаясь к Президенту Татарстана. — Мы одними из первых стали применять в повседневной работе видеоселекторную связь, онлайн-конференции, электронный документооборот».

По словам Турчака, республика является регионом-локомотивом по успешной реализации проектов, направленных на рост качества жизни людей Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Он напомнил, что еще в марте 2019 года на площадках Иннополиса и IT-парка в Казани с участием Андрея Турчака, единороссы поделились своим опытом с участниками I Всероссийского IT-форума для руководителей исполкомов и специалистов, отвечающих за информатизацию региональных отделений страны.

«Могу сказать, многое из того, что было интересно и в новинку пару лет назад, уже стало привычным инструментом», — отметил спикер.

Он привел в пример онлайн-сервис «Мой депутат», запущенный к выборам в Госсовет РТ в 2019 году. Сейчас проект обновлен и продолжает принимать предложения законодателям. Во время думской кампании в него поступило около 5,5 тыс. наказов.

Кроме того, на 100% заполнен онлайн-модуль «Персоналии» по руководящему составу отделений и депутатам всех уровней. В модуль «Фракции» занесена информация по 7,5 тыс. одномандатным избирательным округам на выборах в Госсовет РТ и органы МСУ, заполняется база «Тимуровцы 2.0», модуль «Нацпроекты» и данные по 14 партпроектам. На основе этой мультимодальной базы привычными стали учет кандидатов, организация праймериз, мобилизация, работа с наблюдателями в период избирательных кампаний, заключил Фарид Мухаметшин.

Турчак: «Мухаметшин во главе татарстанской «Единой России» работает в режиме 24/7»

После доклада лидера татарстанской «Единой России» слово взял Андрей Турчак. Он высоко оценил работу регионального отделения партии и поддержал кандидатуру Фарида Мухаметшина на новый срок в качестве руководителя единороссов в республике.

Андрей Турчак высоко оценил работу регионального отделения партии Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

По словам Андрея Турчака, за плечами Фарида Мухаметшина и его команды партийцев накопился целый ряд успешных избирательных кампаний. Татарстанское отделение партии работает эффективно и поддерживает живую связь с жителями республики.

«Я бы просил поддержать его кандидатуру при голосовании на пост Секретаря регионального отделения партии. Для Фарида Хайрулловича руководство региональным отделением партии — это не почетная должность, а ответственная работа, которой он занимается в режиме „24/7“ 365 дней в году», — обратился к участникам конференции Андрей Турчак.

Участники конференции согласились с мнением Андрея Турчака и поддержали кандидатуру Мухаметшина, переизбрав его руководителем единороссов республики. Решение было принято путем тайного голосования.

Кандидатуру Мухаметшина выдвинула заместитель руководителя отделения Римма Ратникова Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Кандидатуру Мухаметшина выдвинула заместитель руководителя отделения Римма Ратникова. «Мы посоветовались с рядом депутатов Госсовета Татарстана, с секретарями местных отделений партии и предлагаем выдвинуть на должность Секретаря регионального отделения партии Фарида Мухаметшина. Тем более что Андрей Анатольевич (Турчак) уже облегчил нам задачу, поддержав кандидатуру Фарида Хайрулловича и дав высокую оценку деятельности нашей партийной организации, назвав ее не только самой крупной, но и самой эффективной в России», — сказала Ратникова.

В качестве альтернативного кандидата был выдвинут руководитель Зеленодольского местного отделения партии Михаил Афанасьев. Конференция «Единой России» поддержала кандидатуру Фарида Мухаметшина большинством голосов.

В качестве альтернативного кандидата был выдвинут руководитель Зеленодольского местного отделения партии Михаил Афанасьев Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Татарстан — локомотив проектов по улучшению качества жизни граждан»

В завершение своего выступления секретарь генерального совета «Единой России» вновь отметил роль Татарстана. По его словам, республика является регионом-локомотивом по успешной реализации проектов, направленных на рост качества жизни людей. Федеральный гость сообщил, что татарстанское отделение «Единой России» является самым крупным и самым эффективным с точки зрения своей работы.

«Руководство Татарстана, Рустам Нургалиевич Минниханов ставят масштабные задачи по улучшению качества жизни жителей республики. И для „Единой России“ это безусловный приоритет, который закреплен в федеральной „Народной программе“, а также в ее республиканском разделе. Нам нужно ее исполнять, отвечать за свои слова и выполнять наказы граждан, которые мы собирали в ходе избирательной кампании», — подчеркнул Турчак.

Он напомнил, что всего по стране было собрано более 2,5 млн наказов.

«Благодаря вашей работе, Татарстан неоднократно становился локомотивом перспективных сфер, которые волнуют наших избирателей: капремонт объектов здравоохранения, детских клубов, лагерей, развитие общественных пространств, парков и скверов. Особо отмечу, что на территории республики эффективно работает республиканская программа „Наш двор“. Многие ее компоненты оказались востребованы на федеральном уровне», — резюмировал Андрей Турчак.

Рустам Минниханов отметил, что в республике «Единая Россия» имеет устойчивое большинство на всех уровнях власти Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Минниханов: «Единая Россия» занимает ведущую роль в общественно-политическом развитии Татарстана

В заключение большой официальной части перед участниками региональной конференции выступил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что в республике «Единая Россия» имеет устойчивое большинство на всех уровнях власти. А это накладывает на партию большую ответственность.

«За последние годы было немало вызовов, которые мы преодолели вместе. Это и непопулярные, но необходимые для развития страны решения, снижение темпов роста экономики и доходов граждан, пандемия коронавируса. Здесь хочу особо отметить и поблагодарить депутатов, волонтерский штаб партии за содействие в преодолении последствий пандемии, оказание помощи людям», — сказал Минниханов.

Президент Татарстана напомнил, что в своем обращении к съезду партии в декабре 2021 года глава российского государства Владимир Путин указал, что «в центре нашей политики, наших общих планов именно человек». А Председатель партии Дмитрий Медведев на съезде обозначил главную цель – полностью выполнить обязательства, заложенные в «Народной программе».

«Данные задачи – приоритетные для нас. В этих целях в республике эффективно реализуются многие социальные проекты и программы, направленные на строительство комфортного жилья и капитальный ремонт жилого фонда, открытие новых школ и детских садов, культуры и спорта, оснащение новым оборудованием и модернизацию первичного звена», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Только за 2021 год благодаря активу «Единой России» в Татарстане капитально отремонтировано 959 многоквартирных домов, благоустроено 70 общественных пространств и более 1 тыс. дворовых территорий. Кроме этого, построено 17 детсадов и 7 школ, отремонтировано 528 объектов образования, отремонтировано около 100 поликлиник и больниц.