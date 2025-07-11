«Вперед, ребята!»: Минниханов показал награждение бойцов «Алги» и 621-го дивизиона

Фото: скриншот видео

Раис РТ Рустам Минниханов в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал очередную видеозапись награждения отличившихся участников специальной военной операции из Татарстана.

«Церемонии награждения прошли в ставшем уже легендарном татарстанском батальоне «Алга» и 621-м гаубичном артиллерийском дивизионе», – отметил руководитель республики.

«Поздравляю военнослужащих! Спасибо за ратную службу Алга, егетләр! Сугышчыларыбызга дан, аларның кыюлыгына, батырлыгына сокланабыз! (в переводе – „Вперед, ребята! Мы восхищаемся славой наших бойцов, их смелостью, мужеством!“)» – заключил Рустам Минниханов.

Видео: t.me/rustamminnikhanov.