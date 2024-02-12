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«Вперед и только вперед»: житель Пестрецов отвезет на передовую «Ниву»
Житель Пестречинского района Татарстана Артур Утяганов занимается ремонтом машин. В своей мастерской он трудится целыми днями, ему помогает друг Никита. В последние дни они наводили лоск на машину «Нива» 1990 года выпуска. Артур приобрел авто три года назад, а сейчас он подготовил его для отправки бойцам в зону СВО.
«Мы с Никитой ее полностью перебрали, довели до ума, усилили всё, что смогли. Раньше, в Советском Союзе, всё делали качественно, да и металл здесь очень хороший, — заявил хозяин мастерской. — Мне послужила, теперь будет помогать нашим ребятам».
Мастер наводит последние штрихи: на поверхности машины, сверкающей свежей краской, появляются надписи. На одной из сторон он наносит слова на татарском языке «Алла Сакласын» (в переводе с татарского «Сохрани Аллах»), а на другой — «Алга», что означает «Вперед».
«Вперед и только вперед, — комментирует свои действия Артур. — Такие вот пожелания нашим пестречинским парням. И пусть их бережет Аллах! Меня три года эта машина возила, никогда не подводила, дай Бог, и их не подведет!»
По словам Артура, автомобиль в зону СВО он повезет сам, с Никитой и другими товарищами. На границе их встретят мобилизованные, и им передадут этот очень нужный для них подарок.
«Это моя первая машина, Дай Бог, не последняя! Приеду и начну заниматься другой, буду и дальше помогать нашим ребятам. Всё, что в моих силах, все буду делать!» — говорит пестречинец.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Гульшат Куделькиной.
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