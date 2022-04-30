«Вперед девчонки, алга»: В Казани стартовал тур чемпионата России по женскому регби

Сегодня в Казани стартовал четвертый тур чемпионата России среди женщин по регби-7.

Дебютант чемпионата страны казанский «Зилант» впервые принимает у себя чемпионат страны по регби-7. Казанскому клубу три года. Всего в турнире 7 туров, 4-й и 5-й пройдут в Казани.

В первой встрече наши девушки из «Зиланта» принимали питерскую «Неву». Очень быстро хозяйки захватили инициативу в свои руки. И как следствие четыре удачных попытки в первом тайме — 20:0.

После перерыва казанские девушки занесли еще одну попытку, добавив к ней точную реализацию — 27:0. Буквально в следующей атаке «Зилант» еще раз занес мяч в чужую базу и вновь с удачной реализацией — 34:0. Это уже победный счет. Итоговый счет красноречив — 44:0.

И только потом прошла официальная церемония открытия турнира. Ее открыл татарский национальный танец в исполнении виртуозов театра танца «Сайдаш», который большинство спортсменок, выстроившихся на бровке поля, видели впервые.

Министр спорта РТ Владимир Леонов подчеркнул, что в этом году исполняется 55 лет казанскому регби.

«Мы рады видеть на одной из лучших площадок страны девчонок со всех концов необъятных просторов нашей страны, 11 команд. Казань очень спортивный город, и мы очень любим регби. Так что вперед, девчонки, алга! Хорошей вам игры», – сказал министр.

Всего в турнире принимают участие 11 команд: «Зилант» (Казань), «ВВА-Подмосковье» (Монино), «Енисей-СТМ» (Красноярск), «Красный Яр» (Красноярск), «Ростов-ДГТУ» (Ростов-на-Дону), «Кубань» (Краснодар), сборная Дагестана, «Витязь» (Пермь), «Нева» (Санкт-Петербург), «Малахит» (Челябинск), ЦСКА (Москва).