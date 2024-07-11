«Впечатляет компактность проекта»: в Татарстане прошел «Пятничный марафон»

Более 200 человек поучаствовали в «Пятничном марафоне», который прошел в Кукморском районе Татарстана во Дворце культуры.

Как позже призналась замруководителя исполкома района по соцвопросам Айгуль Ахметшина, ее впечатлила компактность проекта и высокий уровень проповеди имама.

Она напомнила, что по указу Президента РФ Владимира Путина 2024-й объявлен Годом семьи. И от имени главы района она поблагодарила всех, кто в этот год подарил «такое доступное, значимое мероприятие».

«Это мероприятие играет важную роль в объединении поколений», — добавила спикер.

Мухтасиба Кукморского района Радифа хазрата Тимергалиева, в свою очередь, порадовало большее количество собравшихся.

«Мы должны быть едины в направлении сохранения родного языка и религии», — сказал он.

Реализовал этот проект председатель правления Благотворительного общественно-полезного фонда «Терәк-Опора» Мансур Хашимов. Он также встретился с прихожанами и побеседовал на актуальные темы. Проповедь прочитал имам-хатыб мечети имени Утыз Имяни Ирек хазрат Зиганшин.

Автор текста и фото: Рафис Миннахметов