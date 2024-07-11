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«Впечатляет компактность проекта»: в Татарстане прошел «Пятничный марафон»
Более 200 человек поучаствовали в «Пятничном марафоне», который прошел в Кукморском районе Татарстана во Дворце культуры.
Как позже призналась замруководителя исполкома района по соцвопросам Айгуль Ахметшина, ее впечатлила компактность проекта и высокий уровень проповеди имама.
Она напомнила, что по указу Президента РФ Владимира Путина 2024-й объявлен Годом семьи. И от имени главы района она поблагодарила всех, кто в этот год подарил «такое доступное, значимое мероприятие».
«Это мероприятие играет важную роль в объединении поколений», — добавила спикер.
Мухтасиба Кукморского района Радифа хазрата Тимергалиева, в свою очередь, порадовало большее количество собравшихся.
«Мы должны быть едины в направлении сохранения родного языка и религии», — сказал он.
Реализовал этот проект председатель правления Благотворительного общественно-полезного фонда «Терәк-Опора» Мансур Хашимов. Он также встретился с прихожанами и побеседовал на актуальные темы. Проповедь прочитал имам-хатыб мечети имени Утыз Имяни Ирек хазрат Зиганшин.
Автор текста и фото: Рафис Миннахметов
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