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На главную ТИ-Спорт 4 августа 2025 18:18

«Впечатления самые положительные» - Илья Федотов о первых днях в «Салавате Юлаеве»

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Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Федотов рассказал о первых впечатлениях от пребывания в стане уфимского клуба.

«Впечатления самые положительные. Наслышан о клубе, о болельщиках, о традициях. Давно не играл, соскучился. Положительные впечатления от двухсторонки, выиграли. Личные задачи пока в сторону, больше командные. Надо попасть в состав, выигрывать, а дальше всё придёт. Нужно доказывать всё своей игрой», – цитирует Федотова пресс-служба «Салавата Юлаева».

В КХЛ в разные годы нападающий выступал за СКА, «Нефтехимик» и «Сочи».

#хк салават юлаев #кхл #хоккей
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