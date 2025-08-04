«Впечатления самые положительные» - Илья Федотов о первых днях в «Салавате Юлаеве»

Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Федотов рассказал о первых впечатлениях от пребывания в стане уфимского клуба.

«Впечатления самые положительные. Наслышан о клубе, о болельщиках, о традициях. Давно не играл, соскучился. Положительные впечатления от двухсторонки, выиграли. Личные задачи пока в сторону, больше командные. Надо попасть в состав, выигрывать, а дальше всё придёт. Нужно доказывать всё своей игрой», – цитирует Федотова пресс-служба «Салавата Юлаева».

В КХЛ в разные годы нападающий выступал за СКА, «Нефтехимик» и «Сочи».