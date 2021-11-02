«Впечатления колоссальные»: что понравилось блогерам из Башкортостана в «Татмедиа»

Блогеры-тысячники из Башкирии Миляуша Шайхисламова, Варис Муксинов и Назгуль Баймухаметова по приглашению «Татмедиа» побывали в Казани. Руководитель АО «Татмедиа» Шамиль Садыков провел для них экскурсию.

На экскурсии в здании «Татмедиа» побывали блогеры-тысячники из Башкортостана

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Ознакомиться с Казанью и пообщаться с татарстанскими коллегами приехали башкирская домохозяйка Миляуша (158 тысяч подписчиков в Instagram), Варис (16 тысяч), Назгуль (15 тысяч). Экскурсия по «Татмедиа» началась, по татарской традиции, с чаепития, а затем гости прошли в зал для пресс-конференций. Шамиль Садыков напомнил, какую важную роль играют сегодня соцсети. «Главная ценность современного журналиста – его умение работать в соцсетях», – подчеркнул руководитель «Татмедиа». А для блогеров соцсети – это их основное место «работы», поэтому они снимали и записывали всё, что видели и слышали сами в ходе этой встречи.

Экскурсия началась по татарской традиции с чаепития, а затем гости прошли в зал для пресс-конференций. Гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков напомнил, какую важную роль играют сегодня соцсети Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Открытки с Шаймиевым

Тут же, на первом этаже «Татмедиа», гости зашли в недавно заработавшее литературное кафе. Блогерам показали новинку в татарской литературе – книги в популярном формате «карманной книги», а также открытки на татарском языке от студии «Хатлар йорты». В серии карманных книг от журнала «Казан утлары» были опубликованы также произведения башкортостанских авторов. Особенно понравились гостям открытки, а среди них те, на которых изображен Минтимер Шаймиев. Они подписаны коронными фразами первого Президента Татарстана: «Кешеләрне яратырга кирәк» («Людей надо любить») и «Без булдырабыз» («Мы можем!»). Повеселила гостей и шуточная надпись на открытке «Ниеңнең ниен нитәсем килә», доказывающая, что иногда татарам, чтобы объясниться, достаточно лишь одного местоимения.

Миляуша Шайхисламова тут же принялась записывать сторис: «Друзья, смотрите, какие открытки. Я это увезу с собой» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Башкирская домохозяйка» Миляуша Шайхисламова тут же принялась записывать сторис. «Друзья, смотрите, какие открытки. Я это увезу с собой», – обратилась она к своим подписчикам.

«Этот проект мне очень понравился. Если бы это была моя открытка, я бы написала на своем диалекте “Сәләм, бөтәгезгәлә” (“Привет всем!”) или же “Кутараһыңа ашагың килһә, миңә кил”», – сказала блогер.

«Вы говорите так красиво, слушать приятно»

Затем все вместе поднялись на 12-й этаж – здесь работает редакция ИА «Татар-информ». Но прежде гостям показали своеобразную смотровую площадку – с лестницы 12-го этажа открывается чудесный вид на город! Вид Казани с его белым Кремлем, минаретами «Кул-Шарифа», Волгой и островами, Центром семьи «Казан» привел гостей в восторг.

Блогеров провели в зал, где работают журналисты ИА «Татар-информ» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Затем блогеров провели в зал, где работают журналисты. Шамиль Садыков рассказал, как устроена деятельность редакции.

«Вы так красиво говорите, ваша речь – бальзам на уши. Чистый язык, ни одного русского слова», – удивилась Миляуша Шайхисламова.

«Мы поставили задачу соблюдать гигиену речи. Мы говорим на родном языке и, если кто-то использует русские слова, делаем друг другу замечания», – пояснил руководитель «Татмедиа».

На момент визита гостей в студии радио «Тәртип» был доктор филологических наук Рузаль Юсупов Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Далее в программе экскурсии – посещение редакции радио «Тәртип». На момент визита гостей в студии был доктор филологических наук Рузаль Юсупов. «Это самый большой специалист по орфоэпии и орфографии татарского языка. Автор большого количества книг. Наша задача – правильно говорить на родном языке. Даже если ты работаешь для интернет-аудитории, надо стараться соблюдать чистоту языка, совершенство языка – это очень важно», – отметил Шамиль Садыков.

Визит башкирских блогеров совпал с днем рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Утренняя программа радио «Тәртип» была посвящена жизни и творчеству поэта. Главный редактор радио Ризаля Исмагилова рассказала, что скоро «Тәртип» можно будет слушать в Туймазах и в диаметре 100 километров от города. «Даже если вы блогеры, вы не должны отрываться от своих корней», – наставляла молодых опытный журналист Ризаля Исмагилова.

Главный редактор радио Ризаля Исмагилова рассказала, что скоро «Тәртип» можно будет слушать в Туймазах и в диаметре 100 километров от города Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«На обратном пути всю дорогу будем слушать ваше радио», – заверил ее Варис Муксинов.

«Высоко ценят новый взгляд и идеи молодых»

В редакции детского журнала «Сабантуй» гостям представили проект «СалаваTik». Сегодня журнал работает в тесной связи с соцсетями – например, по опубликованным на страницах журнала QR-кодам можно пройти на его ютуб-канал и посмотреть познавательные видео с мастер-классами и видеосюжетами. Кроме того, при сканировании QR-кода картинки на страничках журнала «оживают».

Такой современный подход в издании детских журналов понравился блогеру Назгуль Баймухаметовой.

Детский журнал «Сабантуй» работает в тесной связи с соцсетями – например, по опубликованным на страницах журнала QR-кодам можно пройти на его ютуб-канал и посмотреть познавательные видео Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Детские журналы оформлены очень интересно, они очень красивые, написаны понятным легким языком, ярко иллюстрированы. Когда я была маленькой, таких журналов не было. Мне особенно понравилось, что в творческой команде журнала много молодых. Это означает, что молодежь здесь замечают, их новый взгляд и идеи ценят. Какие проекты существуют в Башкортостане – я, к сожалению, не знаю. Меня на какие-либо проекты не приглашали, может быть, тогда просто меня не знали. Мне понравились увиденные здесь проекты, и сама экскурсия», – рассказала она.

Четыре месяца назад Назгуль Баймухаметова переехала в Казань. «Я люблю Башкортостан, он всегда в моем сердце. Десять лет жила в Уфе, там окончила колледж. Блогерство освобождает тебя от привязки к одному месту и появляется возможность пожить в разных городах. Я решила начать с Казани. Это, конечно, новые люди, новые знакомства. Эта среда помогает думать по-новому, рождаются новые идеи. В Казани инфраструктура отличается. А что касается людей, особой разницы не почувствовала. Татары и башкиры – они же очень похожи, люди открытые, искренние», – убеждена она.

«В популяризации языка участвуют и тиктокеры»

В завершение экскурсии по агентству «Татмедиа» блогеры из Башкортостана побывали в редакции радио «Китап». В студии находилась актриса Гульчачак Хафизова, которая начитывала аудиозапись произведения татарского писателя. Таким образом, гостям удалось увидеть процесс работы. В радио «Китап» гостей встретили сотрудницы редакции Лилия и Гулина.

В завершение экскурсии по агентству «Татмедиа» блогеры из Башкортостана побывали в редакции радио «Китап» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Мы специально выбираем только красивых девушек, потому что внешняя красота, привлекательность, искренность в характере – все важно», – отметил Шамиль Садыков. «В том числе и ум», – добавили девушки с улыбкой.

Варис Муксинов впервые в Казани. В столице Татарстана ему больше всего понравилась пешеходная улица Баумана.

«Мне очень понравилось, что в популяризации и развитии языка участвуют и тиктокеры. Думаю, что это очень интересное направление. QR-коды в детских журналах тоже очень клевая идея. Было бы интересно выпускать открытки с башкирскими поэтами или писателями», – поделился блогер.

Подводя итоги встречи, Шамиль Садыков призвал гостей из Башкортостана рассказать об опыте татарстанцев жителям и руководству своей республики.

Шамиль Садыков: «Если молодое поколение имеет возможность пользоваться соцсетями на родном языке, в удобном им формате, то будущее у народа есть» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Думаю, такие проекты должны быть и на башкирском языке. Вы должны это донести до своей аудитории, руководителей республики. Будущее нации, языка в руках нынешнего молодого поколения. Если молодое поколение имеет возможность пользоваться соцсетями на родном языке, в удобном им формате, то будущее у народа есть. Башкирская аудитория нам тоже интересна, потому что они могут слушать песни на татарском языке, читать литературу, смотреть спектакли. Культура у нас одна. Общение с блогерами помогает расширить нашу аудиторию. Если появятся такие проекты на башкирском языке, то нам тоже было бы очень интересно», – резюмировал Шамиль Садыков.

В свою очередь блогеры поблагодарили за возможность ознакомиться с деятельностью «Татмедиа». «Нам очень понравилось, впечатления колоссальные!» – сказала блогер Миляуша Шайхисламова.