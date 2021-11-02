«Впечатления колоссальные»: что понравилось блогерам из Башкортостана в «Татмедиа»
Блогеры-тысячники из Башкирии Миляуша Шайхисламова, Варис Муксинов и Назгуль Баймухаметова по приглашению «Татмедиа» побывали в Казани. Руководитель АО «Татмедиа» Шамиль Садыков провел для них экскурсию.
Ознакомиться с Казанью и пообщаться с татарстанскими коллегами приехали башкирская домохозяйка Миляуша (158 тысяч подписчиков в Instagram), Варис (16 тысяч), Назгуль (15 тысяч). Экскурсия по «Татмедиа» началась, по татарской традиции, с чаепития, а затем гости прошли в зал для пресс-конференций. Шамиль Садыков напомнил, какую важную роль играют сегодня соцсети. «Главная ценность современного журналиста – его умение работать в соцсетях», – подчеркнул руководитель «Татмедиа». А для блогеров соцсети – это их основное место «работы», поэтому они снимали и записывали всё, что видели и слышали сами в ходе этой встречи.
Открытки с Шаймиевым
Тут же, на первом этаже «Татмедиа», гости зашли в недавно заработавшее литературное кафе. Блогерам показали новинку в татарской литературе – книги в популярном формате «карманной книги», а также открытки на татарском языке от студии «Хатлар йорты». В серии карманных книг от журнала «Казан утлары» были опубликованы также произведения башкортостанских авторов. Особенно понравились гостям открытки, а среди них те, на которых изображен Минтимер Шаймиев. Они подписаны коронными фразами первого Президента Татарстана: «Кешеләрне яратырга кирәк» («Людей надо любить») и «Без булдырабыз» («Мы можем!»). Повеселила гостей и шуточная надпись на открытке «Ниеңнең ниен нитәсем килә», доказывающая, что иногда татарам, чтобы объясниться, достаточно лишь одного местоимения.
«Башкирская домохозяйка» Миляуша Шайхисламова тут же принялась записывать сторис. «Друзья, смотрите, какие открытки. Я это увезу с собой», – обратилась она к своим подписчикам.
«Этот проект мне очень понравился. Если бы это была моя открытка, я бы написала на своем диалекте “Сәләм, бөтәгезгәлә” (“Привет всем!”) или же “Кутараһыңа ашагың килһә, миңә кил”», – сказала блогер.
«Вы говорите так красиво, слушать приятно»
Затем все вместе поднялись на 12-й этаж – здесь работает редакция ИА «Татар-информ». Но прежде гостям показали своеобразную смотровую площадку – с лестницы 12-го этажа открывается чудесный вид на город! Вид Казани с его белым Кремлем, минаретами «Кул-Шарифа», Волгой и островами, Центром семьи «Казан» привел гостей в восторг.
Затем блогеров провели в зал, где работают журналисты. Шамиль Садыков рассказал, как устроена деятельность редакции.
«Вы так красиво говорите, ваша речь – бальзам на уши. Чистый язык, ни одного русского слова», – удивилась Миляуша Шайхисламова.
«Мы поставили задачу соблюдать гигиену речи. Мы говорим на родном языке и, если кто-то использует русские слова, делаем друг другу замечания», – пояснил руководитель «Татмедиа».
Далее в программе экскурсии – посещение редакции радио «Тәртип». На момент визита гостей в студии был доктор филологических наук Рузаль Юсупов. «Это самый большой специалист по орфоэпии и орфографии татарского языка. Автор большого количества книг. Наша задача – правильно говорить на родном языке. Даже если ты работаешь для интернет-аудитории, надо стараться соблюдать чистоту языка, совершенство языка – это очень важно», – отметил Шамиль Садыков.
Визит башкирских блогеров совпал с днем рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Утренняя программа радио «Тәртип» была посвящена жизни и творчеству поэта. Главный редактор радио Ризаля Исмагилова рассказала, что скоро «Тәртип» можно будет слушать в Туймазах и в диаметре 100 километров от города. «Даже если вы блогеры, вы не должны отрываться от своих корней», – наставляла молодых опытный журналист Ризаля Исмагилова.
«На обратном пути всю дорогу будем слушать ваше радио», – заверил ее Варис Муксинов.
«Высоко ценят новый взгляд и идеи молодых»
В редакции детского журнала «Сабантуй» гостям представили проект «СалаваTik». Сегодня журнал работает в тесной связи с соцсетями – например, по опубликованным на страницах журнала QR-кодам можно пройти на его ютуб-канал и посмотреть познавательные видео с мастер-классами и видеосюжетами. Кроме того, при сканировании QR-кода картинки на страничках журнала «оживают».
Такой современный подход в издании детских журналов понравился блогеру Назгуль Баймухаметовой.
«Детские журналы оформлены очень интересно, они очень красивые, написаны понятным легким языком, ярко иллюстрированы. Когда я была маленькой, таких журналов не было. Мне особенно понравилось, что в творческой команде журнала много молодых. Это означает, что молодежь здесь замечают, их новый взгляд и идеи ценят. Какие проекты существуют в Башкортостане – я, к сожалению, не знаю. Меня на какие-либо проекты не приглашали, может быть, тогда просто меня не знали. Мне понравились увиденные здесь проекты, и сама экскурсия», – рассказала она.
Четыре месяца назад Назгуль Баймухаметова переехала в Казань. «Я люблю Башкортостан, он всегда в моем сердце. Десять лет жила в Уфе, там окончила колледж. Блогерство освобождает тебя от привязки к одному месту и появляется возможность пожить в разных городах. Я решила начать с Казани. Это, конечно, новые люди, новые знакомства. Эта среда помогает думать по-новому, рождаются новые идеи. В Казани инфраструктура отличается. А что касается людей, особой разницы не почувствовала. Татары и башкиры – они же очень похожи, люди открытые, искренние», – убеждена она.
«В популяризации языка участвуют и тиктокеры»
В завершение экскурсии по агентству «Татмедиа» блогеры из Башкортостана побывали в редакции радио «Китап». В студии находилась актриса Гульчачак Хафизова, которая начитывала аудиозапись произведения татарского писателя. Таким образом, гостям удалось увидеть процесс работы. В радио «Китап» гостей встретили сотрудницы редакции Лилия и Гулина.
«Мы специально выбираем только красивых девушек, потому что внешняя красота, привлекательность, искренность в характере – все важно», – отметил Шамиль Садыков. «В том числе и ум», – добавили девушки с улыбкой.
Варис Муксинов впервые в Казани. В столице Татарстана ему больше всего понравилась пешеходная улица Баумана.
«Мне очень понравилось, что в популяризации и развитии языка участвуют и тиктокеры. Думаю, что это очень интересное направление. QR-коды в детских журналах тоже очень клевая идея. Было бы интересно выпускать открытки с башкирскими поэтами или писателями», – поделился блогер.
Подводя итоги встречи, Шамиль Садыков призвал гостей из Башкортостана рассказать об опыте татарстанцев жителям и руководству своей республики.
«Думаю, такие проекты должны быть и на башкирском языке. Вы должны это донести до своей аудитории, руководителей республики. Будущее нации, языка в руках нынешнего молодого поколения. Если молодое поколение имеет возможность пользоваться соцсетями на родном языке, в удобном им формате, то будущее у народа есть. Башкирская аудитория нам тоже интересна, потому что они могут слушать песни на татарском языке, читать литературу, смотреть спектакли. Культура у нас одна. Общение с блогерами помогает расширить нашу аудиторию. Если появятся такие проекты на башкирском языке, то нам тоже было бы очень интересно», – резюмировал Шамиль Садыков.
В свою очередь блогеры поблагодарили за возможность ознакомиться с деятельностью «Татмедиа». «Нам очень понравилось, впечатления колоссальные!» – сказала блогер Миляуша Шайхисламова.