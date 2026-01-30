Впавшую в кому после инсульта в Египте жительницу Татарстана доставили в РКБ

Заслуженный учитель Татарстана Ольга Гардиханова, которая впала в кому в Египте, сегодня была доставлена в Республиканскую клиническую больницу. Об этом «Татар-информу» сообщили в Минздраве Татарстана.

Женщина находится в отделении реанимации. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое, стабильное.

Привлечены ведущие специалисты республики, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 4 января Ольга Гардиханова прилетела в Египет вместе с семьей. В аэропорту ей внезапно стало плохо, она потеряла сознание. Женщину экстренно госпитализировали, у нее диагностировали геморрагический инсульт. С тех пор она находится в коме и до настоящего времени не пришла в сознание.

Ольга Гардиханова – заслуженный учитель Республики Татарстан, педагог с 30‑летним стажем. Она преподает в Алексеевской средней школе.