Возврат части пенсии: в каких случаях это возможно в Татарстане

Выплата пенсий – одна из мер государственной поддержки людей старшего поколения. Но в отдельных случаях у пенсионера могут изъять часть выплаты. Когда такое возможно – в материале «Татар-информа».

Обязанность вернуть часть пенсии наступает в том случае, если пенсионер своевременно не сообщил об изменениях, влияющих на размер выплачиваемой ему пенсии.

Рассмотрим на конкретном примере. Согласно законодательству, пенсионеру полагается доплата, если у него на иждивении находятся несовершеннолетние родственники. За каждого иждивенца надбавка составляет треть от фиксированной выплаты. Если же находящийся на иждивении обучается очно в вузе или ссузе, то на него выплаты продлеваются вплоть до достижения 23 лет.

Предположим, что иждивенец в возрасте 20 лет перевелся на заочку или был отчислен. С этого момента за такого иждивенца пенсионер уже не вправе получать надбавку. Но он вовремя не сообщил об изменениях статуса находящегося на иждивении и в течение нескольких месяцев продолжал получать эту прибавку. В таком случае пенсионеру придется вернуть все средства, которые ему переплатили.