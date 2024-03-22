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Возвращения ждали все, даже собака: отец семьи с десятью детьми пришел в отпуск с СВО
Боец спецоперации из Лаишевского района Замир Губайдуллин пришел домой на побывку. Военнослужащий — глава большой семьи из деревни Тангачи, в которой воспитывается 10 детей — четыре кровных и шестеро приемных детей, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации.
Защитник ушел на спецоперацию добровольцем. И все члены его семьи, включая даже собаку, с нетерпением ждали его возвращения, отметили в администрации.
О многодетной семье в районе отзываются положительно: «Очень приятно, что у нас есть такие семьи. С огромным уважением относимся и все мы, приемные семьи района, к семье Губайдуллиных Альфии и Замира. Каждый ребенок любим, окружен заботой и вниманием, важен в семье», — говорят о семье в клубе приемных семей Лаишевского района «Семья».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что бойцу СВО из Лаишевского района построили новый дом.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Видео и фото: клуб приемных семей Лаишевского района «Семья» во «ВКонтакте».
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