Возвращение символа: на Башню Сююмбике вернули золотой полумесяц

На вершину башни Сююмбике в Казани вернули отреставрированный золотой полумесяц. Его установили ранним утром с помощью автокрана. Как проходили работы – в репортаже «Татар-информа».





Работы потребовали от специалистов ювелирной точности

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Реставрация после 15 лет службы

В Казанском Кремле завершился один из самых деликатных этапов масштабной реставрации башни Сююмбике – восстановление ее главного символа, полумесяца на вершине.

Работы потребовали от специалистов ювелирной точности: конструкцию весом в несколько десятков килограммов демонтировали на рассвете 5 октября с привлечением профессиональных альпинистов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Предварительный осмотр показал, что за более чем 15 лет службы позолоченное покрытие элемента значительно пострадало от ветров, осадков и перепадов температур, что потребовало немедленного вмешательства реставраторов для сохранения исторического облика.

Технологическая часть реставрации прошла в мастерских под руководством опытных мастеров, ранее работавших над шпилем Пушечного двора. Всего на обновление символа, венчающего один из главных архитектурных памятников Казани, было выделено более 130 млн рублей.

Борис Симаков Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

60 граммов сусального золота

Реставрацией полумесяца занимался реставратор-позолотчик Борис Симаков, который рассказал «Татар-информу» о главных этапах процесса.

«Мы полностью сняли старую позолоту, вплоть до меди, затем нанесли новую. В этой работе самое главное – усидчивость и терпение. Всего ушло порядка 60 граммов сусального золота», – отметил собеседник агентства.

По его словам, новая позолота выдержит порядка 20 лет. Конструкции будут не страшны ни погодные условия, ни птицы.

Андрей Нижегородов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Башню полностью обновят к 30 августа 2027 года

Устанавливали после реставрации полумесяц также на рассвете. Уже в шесть утра огромный автокран заехал на территорию Казанского Кремля.

Полумесяц состоял из нескольких элементов, которые привезли в специальной защитной оболочке, которую сняли уже после поднятия на вершину. Альпинисты потратили около получаса на установку символа башни.

«Башня Сююмбике – один из главных символов нашего музея-заповедника. А полумесяц – ее неотъемлемая часть. Поэтому очень радостно от того, что он вновь вернулся на свое законное место», – заявил журналистам заместитель директора музея-заповедника «Казанский Кремль» по текущему ремонту и реставрации Андрей Нижегородов.

В процессе реставрации сейчас находится и сама башня. Она укутана в строительные леса и защитную сетку. Все работы планируют завершить к 30 августа 2027 года.